Politico узнало, что США допускают отправку войск в сектор Газа

США могут пересмотреть решение не отправлять своих военных в сектор Газа, где находятся захваченные боевиками палестинского движения ХАМАС заложники, пишет издание Politico со ссылкой на анонимного чиновника из Белого дома.

Еще три источника издания заявили, что власти США считают текущую ситуацию «чрезвычайно сложной и создающей проблемы для американского и израильского лидеров».

В Вашингтоне считают, что качество израильской разведки в секторе Газа снизилось, однако и сами США пока не знают, где удерживаются заложники, отмечают собеседники Politico. По их словам, ситуация также усложняется тем, что ХАМАС состоит из многочисленных и часто конкурирующих подгрупп и ополчений, которые действуют в секторе Газа, поэтому США сначала нужно выяснить, какая из этих подгрупп может удерживать заложников.

В связи с этим на данный момент Вашингтон полагается на израильский спецназ, который имеет гораздо больший опыт работы в Газе, говорят источники издания. При этом группа американских военных специалистов прибыла в регион и консультируется со своими израильскими коллегами о возможных планах действий.

Накануне заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по освобождению заложников из Израиля, которых удерживают в секторе Газа.

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