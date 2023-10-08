Байден поручил выделить Израилю дополнительную помощь для борьбы с ХАМАС

Ранее Израиль обратился за поддержкой к США — своему давнему партнеру в военной сфере. Что войдет в пакет помощи, неизвестно. Байден обещал, что поддержка Вашингтона будет «твердой и непоколебимой»

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную помощь в связи с нападением боевиков ХАМАС, сообщили в Белом доме, передает Haaretz.

Какой именно будет эта помощь, не уточняется. Ранее президент обещал, что поддержка Тель-Авива со стороны Вашингтона будет «твердой и непоколебимой».

Байдена и вице-президента Камалу Харрис проинформировали о ситуации в Израиле, им продолжат сообщать обновленные данные, американские чиновники находятся в тесном контакте с коллегами из Израиля и других стран, сказано в сообщении.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен указывал, что Тель-Авив попросил у Вашингтона помощи и США «рассматривают конкретные дополнительные запросы». Страны много лет являются партнерами в военной сфере.

Как пишет Politico, один из способов, которым Вашингтон может оказать помощь, — это запасы американских боеприпасов, которые хранятся в Израиле на случай использования США в конфликтах на Ближнем Востоке. Израилю разрешен доступ к нему в чрезвычайных ситуациях.

Неназванный американский чиновник сказал изданию, что, несмотря на помощь Украине, у США еще достаточно оружия, чтобы помочь и Израилю, тем более что страны используют разные вооружения: Киев применяет системы ПВО NASAMS, Patriot и др., у Тель-Авива для этого есть «Железный купол».

Боевые действия между Израилем и палестинской исламистской группировкой начались утром 7 октября. Тель-Авив называет его войной, а ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы».

Массированные атаки продолжаются второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу. Кроме того, силы ХАМАС вторглись на юг страны, около сотни израильтян были взяты в заложники. Обе стороны эвакуируют людей из районов активных боевых действий. Есть риск эскалации также между Израилем и ливанской исламистской группировкой «Хезболла».

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс.; среди палестинцев — 370 погибших и около 2,2 тыс. пострадавших.