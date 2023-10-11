Первый самолет с боеприпасами от США приземлился на авибазе в Израиле

В Израиль прибыл первый самолет с боеприпасами от США

Первый самолет с боеприпасами, которые США передали Израилю, призелился на авиабазе Набатим на юге страны. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в социальной сети X (ранее — Twitter).

Самолет прибыл на авиабазу вечером 10 октября, уточнила пресс-служба армии. Боеприпасы рассчитаны на нанесение значительных ударов и подготовку к другим сценариев.

Накануне президент США Джо Байден, объявляя об отправке боеприпасов, сказал, что Вашингтон наращивает военную помощь Израилю, в том числе поставками боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПВО «Железный купол». «Мы намерены убедиться, что у Израиля не закончатся эти критически важные средства для защиты своих городов и своих граждан», — подчеркнул он.

Палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября. Власти страны ввели режим ЧС и мобилизовали 300 тыс. резервистов, государство перешло в состояние войны.

Израиль после нападения ХАМАС направил США несколько запросов о военной помощи, в том числе о пополнении перехватчиков системы ПВО «Железный купол» в качестве меры предосторожности на случай затягивания и расширения конфликта, а также об усилении обмена разведданными, сообщали источники The Washington Post. Президент США Джо Байден распорядился выделить стране дополнительную поддержку. Пентагон обещал обеспечить, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданских лиц.