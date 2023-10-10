WSJ узнала о планах США отправить второй авианосец к берегам Израиля
США могут разместить в Средиземном море недалеко от берегов Израиля второй авианосец, «Дуайт Эйзенхауэр», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Пентагона.
8 октября американское военное ведомство сообщило, что отправило в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой (крейсер «Нормандия» и четыре эсминца). «Форд» прибудет в район назначения, как пишет WSJ, сегодня.
«Эйзенхауэр» начнет запланированный еще несколько месяцев назад переход на Ближний Восток на этой неделе и должен будет прибыть примерно через две недели. Власти США еще не решили, останется он в этом районе вместе с «Фордом» или сменит его.
Представитель ХАМАС, комментируя решение отправить первый авианосец, заявил, что это действие представляет собой «фактическое участие в агрессии» против палестинского народа. Но событие «не пугает» движение, оно «будет продолжать защищать свой народ и святыни».
Президент США Джо Байден заявил 10 октября, что Вашингтон готов увеличить военную помощь Тель-Авиву. «Мы собираемся убедиться, что у Израиля не иссякнут эти важнейшие ресурсы для защиты своих городов и своих граждан», — сказал он (цитата по The Washingtopn Post).
«Джеральд Форд» считается самым дорогим авианосцем США, его стоимость — около $13 млрд. Он был заложен в 2009 году и должен был войти в состав флота в 2014-м, но в итоге это произошло на три года позже.
«Дуайт Эйзенхауэр» был заложен в 1970 году, на воду его спустили пять лет спустя. Он относится к классу «Нимиц» — предыдущему по отношению к классу «Форда».
Оба корабля имеют длину 333 м, высоту 76 м, водоизмещение около 100 тыс. т. Оснащены двумя ядерными силовыми установками и способны развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч). Вооружены зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM и другими вооружениями. Авиагруппы на борту могут насчитывать до 90 самолетов и вертолетов.
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