WSJ узнала о планах США отправить второй авианосец к берегам Израиля

Переход авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» на Ближний Восток был запланирован несколько месяцев назад. Неизвестно, сменит ли он после прибытия «Джеральда Форда», который скоро будет в Средиземном море, или там будет два авианосца США

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (Фото: Miguel Angel Contreras / U.S. Navy / Getty Images)

США могут разместить в Средиземном море недалеко от берегов Израиля второй авианосец, «Дуайт Эйзенхауэр», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Пентагона.

8 октября американское военное ведомство сообщило, что отправило в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой (крейсер «Нормандия» и четыре эсминца). «Форд» прибудет в район назначения, как пишет WSJ, сегодня.

«Эйзенхауэр» начнет запланированный еще несколько месяцев назад переход на Ближний Восток на этой неделе и должен будет прибыть примерно через две недели. Власти США еще не решили, останется он в этом районе вместе с «Фордом» или сменит его.

Представитель ХАМАС, комментируя решение отправить первый авианосец, заявил, что это действие представляет собой «фактическое участие в агрессии» против палестинского народа. Но событие «не пугает» движение, оно «будет продолжать защищать свой народ и святыни».

Президент США Джо Байден заявил 10 октября, что Вашингтон готов увеличить военную помощь Тель-Авиву. «Мы собираемся убедиться, что у Израиля не иссякнут эти важнейшие ресурсы для защиты своих городов и своих граждан», — сказал он (цитата по The Washingtopn Post).