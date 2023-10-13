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Военная операция на Украине ,  
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Небензя заявил о формальном окончании украинского контрнаступления

Постпред России при ООН Небензя: украинское наступление можно считать оконченным
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Небензи, российские войска перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, так что украинское контрнаступление можно формально считать оконченным
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российские войска перешли к активным боевым действиям почти по всей линии соприкосновения, так что контрнаступление украинской стороны можно формально считать завершенным, заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция велась на сайте организации.

«Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным. Его цена, к сожалению, — десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев <...> и сотни единиц уничтоженной западной техники», — сказал Небензя.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление постпреда. «Это в Минобороны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что оно идет сложно и ВСУ встречают серьезное сопротивление. Он отмечал превосходство России в воздухе и неоднократно просил западные страны поставить Киеву американские истребители F-16. Зеленский также сообщил, что украинская сторона в ходе контрнаступления потеряла «много людей».

Минобороны России сообщало об отражении всех атак и провале попыток наступления ВСУ. В последние дни ведомство сообщает об улучшении позиций российских войск в зоне боевых действий.

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Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. В начале сентября он назвал украинское контрнаступление провальным.

В последний раз Минобороны отчитывалось об общих потерях российской стороны более года назад — 21 сентября 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. 6 июня он рассказал о погибшем при отражении атак ВСУ 71 военнослужащем и 210 раненых.

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Василий Небензя контрнаступление Украина
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