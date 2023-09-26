Песков назвал ошибкой стремление Санду разрушить связи с Россией

Майя Санду (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Власти Молдавии и президент страны Майя Санду глубоко заблуждаются, когда приписывают европейским ценностям обязательное отрицание всего российского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей. Кто бы что бы ни говорил», — добавил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что Санду и молдавские политики делают ошибку перед собственным народом, полагая, что для развития отношений с западноевропейскими странами они обязательно должны разрушить все отношения с Россией.

По словам Пескова, они поймут цену этой ошибки, а платить ее придется молдавскому народу.

Ранее Санду заявила, что политики Молдавии должны демонстрировать в ежедневной работе приверженность европейским ценностям, а не интересам России. «Все выборные лица должны уважать и работать на интересы Республики Молдова. А не на интересы другого государства», — подчеркнула она.

В мае президент Молдавии обвинила Россию в попытках «дестабилизировать страну и подорвать усилия по созданию сильных институтов и демократических процессов». Она подчеркнула, что поэтому интеграция с ЕС так важна для Кишинева.

Президент Молдавии также отметила, что у Кишинева и Москвы «никогда не было отношений, основанных на взаимном уважении».

Россия неоднократно отрицала претензии руководства Молдавии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в марте 2023 года заявил, что Москва остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений с республикой.