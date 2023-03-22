Санду признала государственным языком Молдавии румынский

Теперь жители страны говорят на одном из официальных языков Евросоюза и «могут направить энергию на построение общего будущего в ЕС», подяснила Майя Санду

Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании государственным языком республики румынского вместо молдавского, что, по ее мнению, должно объединить общество.

«Я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно документу, фразы «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» в официальном обороте заменяются на «румынский язык».

Санду отметила, что теперь молдаване говорят на одном из официальных языков Евросоюза. По словам главы государства, те, кто заявлял, что в стране говорят на молдавском языке, а не на румынском, «хотели разделить общество».

«Те, кто пытался нас разделить, беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечном национальном споре», — отметила Санду.

Материал дополняется