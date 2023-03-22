Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 16:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 4,75-5% Инвестиции, 21:05
Санду признала государственным языком Молдавии румынский Политика, 21:01
Тренер Медведь оценила эмоции сборной от первой игры под своим флагом Спорт, 20:34
Летчик Вавилов рассказал о перехвате американского дрона Reaper Политика, 20:21
Великобритания сняла санкции с первого замдиректора ФСБ Политика, 20:12
Шойгу обсудил с турецким министром обороны зерновую сделку Политика, 20:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Чемпион мира по фигурному катанию Уно получил травму перед защитой титула Спорт, 20:10
FT узнала о решении отложить повышение пенсионного возраста в Британии Общество, 19:57
Мария Певчих стала новым главой ФБК вместо Леонида Волкова Политика, 19:54
МОК обсудит допуск российских спортсменов 28 марта Спорт, 19:46
В Лондоне показали самую большую работу из Lego. Это реплика картины Моне Life, 19:32
В Подмосковье вслед за Чувашией выявили случай сибирской язвы Общество, 19:26
Минкультуры сменило гендиректора «Роскино» Общество, 19:25
Политика ,  
0 

Санду признала государственным языком Молдавии румынский

Президент Молдавии Майя Санду одобрила переименование государственного языка в румынский
Теперь жители страны говорят на одном из официальных языков Евросоюза и «могут направить энергию на построение общего будущего в ЕС», подяснила Майя Санду
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании государственным языком республики румынского вместо молдавского, что, по ее мнению, должно объединить общество.

«Я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно документу, фразы «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» в официальном обороте заменяются на «румынский язык».

Санду отметила, что теперь молдаване говорят на одном из официальных языков Евросоюза. По словам главы государства, те, кто заявлял, что в стране говорят на молдавском языке, а не на румынском, «хотели разделить общество».

«Те, кто пытался нас разделить, беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечном национальном споре», — отметила Санду.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий»
Как не лишиться половины бизнеса после развода: 4 способа
Не спорткар, а признание: как понять, чего вы хотите на самом деле
Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Молдавия Майя Санду румынский язык молдавский Закон
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter