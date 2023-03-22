Санду признала государственным языком Молдавии румынский
Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании государственным языком республики румынского вместо молдавского, что, по ее мнению, должно объединить общество.
«Я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Согласно документу, фразы «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» в официальном обороте заменяются на «румынский язык».
Санду отметила, что теперь молдаване говорят на одном из официальных языков Евросоюза. По словам главы государства, те, кто заявлял, что в стране говорят на молдавском языке, а не на румынском, «хотели разделить общество».
«Те, кто пытался нас разделить, беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечном национальном споре», — отметила Санду.
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