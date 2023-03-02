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В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования языка

Депутаты устроили потасовку в парламенте Молдавии из-за переименования языка в румынский

В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования языка
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После решения переименовать молдавский язык в румынский в законодательных актах республики в парламенте Молдавии произошла потасовка, сообщает Publica. С таким предложением выступила президентская партия «Действие и солидарность» (PAS).

Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну законодательного собрания во время обсуждения инициативы и пытались сорвать голосование по проекту, отмечает издание.

Законопроект был поддержан 2 марта в первом чтении, за проголосовали 56 депутатов (из 101). Документом предлагается исключить фразы «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» из всех законов страны и заменить их на фразу «румынский язык».

Председатель юридической комиссии парламента Олеся Стамате отмечала в беседе с изданием, что «инициатива направлена на выполнение тех решений Конституционного суда, которые четко определяют, что как в конституции, так и в других законах правильным выражением является румынский язык». Она напомнила, что данное решение было принято в 2013 году Конституционным судом страны, однако оно до сих пор не выполнено.

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1 марта предложение о переименовании молдавского языка в румынский в государственных документах поддержала Академия наук Молдавии (АНМ). В академии считают, что принятие этой нормы положит конец «бесконечным ненужным дискуссиям по этому вопросу, всем спекуляциям, которые ведутся в течение нескольких десятилетий», а также «улучшит имидж Молдавии во всем мире» и повлияет на процесс ее европейской интеграции.

Теги
Молдавия парламент потасовка Депутаты румынский язык
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