В Молдавии выступили против обучения «языку чужой страны» в Гагаузии

Игорь Гросу (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Молдавским властям предстоит многое сделать для «борьбы с пропагандой» в Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии), в частности инвестировать в обучение румынскому языку, заявил спикер парламента республики, лидер правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.

«[В Гагаузии] предстоит большая работа, мы должны многое восстановить, борясь с пропагандой и помогая им выучить свой язык, а не язык чужой страны, выучить румынский язык, интегрировать их в Республику Молдова», — сказал он.

Гросу отметил, что эта работа займет время, но «нет ничего невозможного».

Румынский язык стал официальным государственным языком Молдавии в марте этого года. До этого им был «молдавский на основе латинской графики» (де-юре идентичный литературному румынскому). Против переименования выступали коммунистическая и социалистическая партии.

Гагаузия — автономия в составе Молдавии. У нее есть своя Конституция — Устав, президент — башкан, законодательный орган — народное собрание и столица — Комрат. В отличие от остальной Молдавии, где установлен один государственный язык, здесь официальных языка три: гагаузский, молдавский и русский.

Действующий башкан Гагаузии — Ирина Влах, сторонница сближения с Россией. В прошлом году она подписала закон, разрешающий ношение георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне. В остальной Молдавии ношение георгиевской ленты запрещено, за нарушение грозят штраф или общественные работы.

Представителям России не разрешили наблюдать за выборами нового главы автономии Гагаузия, первый тур которых уже прошел. Российский МИД счел это недружественным шагом в отношении Москвы.

Президент Молдавии Майя Санду обвиняет Россию в попытках дестабилизации республики. Москва эти обвинения отвергает.