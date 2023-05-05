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В Молдавии выступили против обучения «языку чужой страны» в Гагаузии

Спикер парламента Молдавии Гросу выразил озабоченность изучением русского языка в Гагаузии
Игорь Гросу
Игорь Гросу (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Молдавским властям предстоит многое сделать для «борьбы с пропагандой» в Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии), в частности инвестировать в обучение румынскому языку, заявил спикер парламента республики, лидер правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.

«[В Гагаузии] предстоит большая работа, мы должны многое восстановить, борясь с пропагандой и помогая им выучить свой язык, а не язык чужой страны, выучить румынский язык, интегрировать их в Республику Молдова», — сказал он.

Гросу отметил, что эта работа займет время, но «нет ничего невозможного».

Румынский язык стал официальным государственным языком Молдавии в марте этого года. До этого им был «молдавский на основе латинской графики» (де-юре идентичный литературному румынскому). Против переименования выступали коммунистическая и социалистическая партии.

Гагаузия — автономия в составе Молдавии. У нее есть своя Конституция — Устав, президент — башкан, законодательный орган — народное собрание и столица — Комрат. В отличие от остальной Молдавии, где установлен один государственный язык, здесь официальных языка три: гагаузский, молдавский и русский.

Действующий башкан Гагаузии — Ирина Влах, сторонница сближения с Россией. В прошлом году она подписала закон, разрешающий ношение георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне. В остальной Молдавии ношение георгиевской ленты запрещено, за нарушение грозят штраф или общественные работы.

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Представителям России не разрешили наблюдать за выборами нового главы автономии Гагаузия, первый тур которых уже прошел. Российский МИД счел это недружественным шагом в отношении Москвы.

Президент Молдавии Майя Санду обвиняет Россию в попытках дестабилизации республики. Москва эти обвинения отвергает.

Теги
Молдавия Гагаузия русский язык
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