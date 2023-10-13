 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Следовавшие из России и Украины сухогрузы столкнулись в Мраморном море

В Мраморном море столкнулись сухогрузы из украиского Измаила и порта Кавказ
Сюжет
Военная операция на Украине
Суда получили повреждения, их направили в турецкий Текирдаг. Они следовали из российского порта Кавказ и украинского Измаила, везли зерно и пшеницу

В Мраморном море столкнулись сухогрузы с зерном HAJE HALIMEH, следовавший из украинского Измаила в испанскую Валенсию, и направлявшийся из порта Кавказ (Краснодарский край) в Ашдод (Израиль) ASOMATOS, сообщило Генеральное управление береговой охраны Турции. По данным Marine Traffic, ASOMATOS следовал в Хайфу.

Столкновение произошло у берегов турецкого острова Мармара. «Судам был причинен материальный ущерб, в ходе проверок не было обнаружено человеческих жертв, травм или загрязнения окружающей среды», — приводит сообщение Kalem.

Длина сухогруза ASOMATOS под флагом Панамы составляет 169 м, он построен в 2003 году. По данным Maritime Bulletin, у судна после столкновения оказались поцарапаны правый борт и нос. HAJE HALIMEH длиной 122 м ходит под флагом Коморских островов, он вез в Испанию пшеницу. Оба судна направили в турецкий Текирдаг.

В июле 2022 года Россия и Украина отдельно заключили с Турцией и ООН соглашения о вывозе зерна из черноморских портов, однако в июле этого года Москва приостановила свое участие в договоренностях из-за невыполнения части сделки, касающейся России. Минобороны России после этого предупредило, что будет считать военными целями все суда в Черном море, которые следуют в украинские порты, а страны, под флагами которых идут эти суда, — вовлеченными в конфликт между Москвой и Киевом. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод объявили временно опасными для судоходства.

Власти Украины после этого заявили, что готовы на любые риски для вывоза своего зерна. Киев объявил, что будет экспортировать продовольствие через три порта — Одессу, Южный и Черноморск, а 10 августа открыл временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в или из украинских портов. 1 августа из порта Одессы в Ливан вышло первое со времени прекращения действия зерновой сделки судно, позднее оттуда отправились и другие суда, в том числе в Турцию.

Читайте на РБК Pro
«Причесать» мозги: как живет создатель платформы для медитаций Headspace
Как за 40 лет корпорациям удалось «подсадить» весь мир на воду в бутылках
Как уменьшить оклад сотруднику и не нарушить закон
ВНЖ не для всех: что изменилось для российских релокантов в Турции
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Украина сухогруз судоходство Измаил Мраморное море
Материалы по теме
Зеленский анонсировал новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию
Политика
Украинские аграрии сообщили о падении экспорта зерна на 10%
Бизнес
Второе судно прибыло в Турцию по альтернативному зерновому коридору
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 12 окт, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 12 окт, 17:26
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:31
Новак подтвердил, что «Мурманский СПГ» построит НОВАТЭК, а не «Газпром» Бизнес, 12:28
ФАС обязал Райффайзенбанк в прайм-тайм признаться в недостоверной рекламе Финансы, 12:26
Следовавшие из России и Украины сухогрузы столкнулись в Мраморном море Политика, 12:25
КНДР заявила о попытке ядерной провокации на Корейском полуострове Политика, 12:21
Путин заявил о потере Молдавией идентичности Политика, 12:17
РБК и ProductStar разработали онлайн-курс для российских управленцев Пресс-релиз, 12:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:08
Названы подмосковные направления с наибольшим снижением цен на дома Недвижимость, 12:00
Новак сообщил об изучении в Турции «дорожной карты» по газовому хабу Бизнес, 12:00
ХАМАС заявил о ракетном ударе по Ашкелону Политика, 11:57
ХАМАС выступил против эвакуации мирных жителей Газы Политика, 11:53
В Пекине в «День ярости» напали на сотрудника посольства Израиля Политика, 11:51
10 худших российских акций в 2023 году: стоит ли их покупать на просадке Pro, 11:50