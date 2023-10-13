Следовавшие из России и Украины сухогрузы столкнулись в Мраморном море

Суда получили повреждения, их направили в турецкий Текирдаг. Они следовали из российского порта Кавказ и украинского Измаила, везли зерно и пшеницу

В Мраморном море столкнулись сухогрузы с зерном HAJE HALIMEH, следовавший из украинского Измаила в испанскую Валенсию, и направлявшийся из порта Кавказ (Краснодарский край) в Ашдод (Израиль) ASOMATOS, сообщило Генеральное управление береговой охраны Турции. По данным Marine Traffic, ASOMATOS следовал в Хайфу.

Столкновение произошло у берегов турецкого острова Мармара. «Судам был причинен материальный ущерб, в ходе проверок не было обнаружено человеческих жертв, травм или загрязнения окружающей среды», — приводит сообщение Kalem.

Длина сухогруза ASOMATOS под флагом Панамы составляет 169 м, он построен в 2003 году. По данным Maritime Bulletin, у судна после столкновения оказались поцарапаны правый борт и нос. HAJE HALIMEH длиной 122 м ходит под флагом Коморских островов, он вез в Испанию пшеницу. Оба судна направили в турецкий Текирдаг.

В июле 2022 года Россия и Украина отдельно заключили с Турцией и ООН соглашения о вывозе зерна из черноморских портов, однако в июле этого года Москва приостановила свое участие в договоренностях из-за невыполнения части сделки, касающейся России. Минобороны России после этого предупредило, что будет считать военными целями все суда в Черном море, которые следуют в украинские порты, а страны, под флагами которых идут эти суда, — вовлеченными в конфликт между Москвой и Киевом. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод объявили временно опасными для судоходства.

Власти Украины после этого заявили, что готовы на любые риски для вывоза своего зерна. Киев объявил, что будет экспортировать продовольствие через три порта — Одессу, Южный и Черноморск, а 10 августа открыл временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в или из украинских портов. 1 августа из порта Одессы в Ливан вышло первое со времени прекращения действия зерновой сделки судно, позднее оттуда отправились и другие суда, в том числе в Турцию.