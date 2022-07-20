В Киеве сообщили, что украинское зерно будут вывозить из трех портов

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 20 июл, 16:35
«Мир шахмат ждет хаос». Реакция на отказ Карлсена от матча с Непомнящим Спорт, 00:30
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
В жилом доме на Ленинском проспекте в Москве загорелась крыша Общество, 00:13
Белый дом объяснил слова Байдена про найденный у него рак Политика, 00:06
ЦИАН заметил рост спроса и цен на аренду в Москве Недвижимость, 00:01
Власти предостерегли IKEA от нарушения прав работников Бизнес, 00:00
В Евросоюзе оценили зависимость России от импорта высоких технологий Экономика, 00:00
Посол Китая в США выступил за переговоры Москвы и Вашингтона по Украине Политика, 20 июл, 23:44
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Киеве сообщили, что украинское зерно будут вывозить из трех портов Политика, 20 июл, 23:34
Клуб Черчесова проиграл матч Лиги чемпионов, пропустив дважды в концовке Спорт, 20 июл, 23:22
Cтали известны соперник и дата следующего боя Петра Яна в UFC Спорт, 20 июл, 23:11
В Волгограде встало «чертово колесо» с людьми. Видео Общество, 20 июл, 23:11
Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников у авиабазы в Сирии Политика, 20 июл, 23:07
Госдеп назвал «Северный поток» фактором энергобезопасности Европы Экономика, 20 июл, 23:03
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве сообщили, что украинское зерно будут вывозить из трех портов

Экспортировать застрявшее на территории Украины зерно будут через порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск». За правилами безопасности перевозок будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН, сообщили в украинской делегации
Фото: AP
Фото: AP

Зерно с территории Украины будут экспортировать через три порта — «Одесса», «Южный» и «Черноморск», сообщил изданию «Суспільне Новини» народный депутат Верховной рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров. В Киеве надеются, что в будущем возможности вывоза зерна расширятся, заявил он.

Гражданские суда будут проходить по безопасным коридорам, маршрутам, которые были разработаны совместно с военными. «Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. <...> Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам», — рассказал депутат.

Мониторинговая группа под эгидой ООН, которая разместится в Стамбуле, будет контролировать соблюдение правил безопасности. По словам Умерова, допускать российские суда в акваторию Украины не планируется. «Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. <...> Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения», — отметил он.

Россия предложила ООН включить пункт о российском зерне в договоренности
Политика
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Украина и западные страны обвиняют Россию в препятствовании вывозу зерна, миллионы тонн которого с начала российской военной операции скопились на украинской территории. Москва отвергает обвинения, утверждая, что поставки невозможны по вине Киева, который заминировал порты.

13 июля в Стамбуле прошла встреча российской и украинской делегаций по вывозу зерна, посредниками на переговорах выступили Турция и ООН. Как заявили в Анкаре, стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле, где будут находиться их представители. Также Москва и Киев согласовать и технические вопросы, такие как совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия.

Несколько дней спустя в турецком Минобороны сообщили, что по созданию зернового коридора достигнуты принципиальные договоренности. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Москва и Киев находятся на решающем этапе достижения договоренностей по разблокировке морских портов и экспорту зерна по Черному морю. Президент Владимир Путин, который накануне обсудил эту тему с Эрдоганом на встрече в Тегеране, со своей стороны заявил, что «не все вопросы еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Как стать мастером переговоров
Лекция
Pro
Фото: Sina Bahar / Unsplash Банк списал со счета предпринимателя комиссию. Когда это незаконно
Инструкции
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
зерно Украина Военная операция на Украине порты
Материалы по теме
Эрдоган заявил о планах подписать меморандум по зерну на этой неделе
Политика
Путин понадеялся на отмену ограничений на экспорт российского зерна
Политика
В ФАО ООН призвали обеспечить доступ зерна с Украины и из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter