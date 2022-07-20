В Киеве сообщили, что украинское зерно будут вывозить из трех портов

Экспортировать застрявшее на территории Украины зерно будут через порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск». За правилами безопасности перевозок будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН, сообщили в украинской делегации

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Зерно с территории Украины будут экспортировать через три порта — «Одесса», «Южный» и «Черноморск», сообщил изданию «Суспільне Новини» народный депутат Верховной рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров. В Киеве надеются, что в будущем возможности вывоза зерна расширятся, заявил он.

Гражданские суда будут проходить по безопасным коридорам, маршрутам, которые были разработаны совместно с военными. «Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. <...> Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам», — рассказал депутат.

Мониторинговая группа под эгидой ООН, которая разместится в Стамбуле, будет контролировать соблюдение правил безопасности. По словам Умерова, допускать российские суда в акваторию Украины не планируется. «Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. <...> Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения», — отметил он.

Украина и западные страны обвиняют Россию в препятствовании вывозу зерна, миллионы тонн которого с начала российской военной операции скопились на украинской территории. Москва отвергает обвинения, утверждая, что поставки невозможны по вине Киева, который заминировал порты.

13 июля в Стамбуле прошла встреча российской и украинской делегаций по вывозу зерна, посредниками на переговорах выступили Турция и ООН. Как заявили в Анкаре, стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле, где будут находиться их представители. Также Москва и Киев согласовать и технические вопросы, такие как совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия.

Несколько дней спустя в турецком Минобороны сообщили, что по созданию зернового коридора достигнуты принципиальные договоренности. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Москва и Киев находятся на решающем этапе достижения договоренностей по разблокировке морских портов и экспорту зерна по Черному морю. Президент Владимир Путин, который накануне обсудил эту тему с Эрдоганом на встрече в Тегеране, со своей стороны заявил, что «не все вопросы еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо».