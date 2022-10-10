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Байден пообещал Зеленскому поставить современные ПВО

Президент США Байден пообещал лидеру Украины Зеленскому поставить современные ПВО
Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву «необходимую для самообороны» помощь, включая современные системы ПВО

США продолжат оказывать Украине помощь, в том числе военную, включая передовые системы противовоздушной обороны, заявил американский президент Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден также осудил массовые ракетные удары российских сил по всей территории Украины, произошедшие 10 октября, и выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате этих атак.

США поставляли вооружение Украине еще до старта российской военной операции, после начала боевых действий их количество возросло. В то же время Вашингтон неоднократно подчеркивал, что не хочет становиться участником конфликта, и призывал стороны к мирному урегулированию ситуации.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден Владимир Зеленский
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