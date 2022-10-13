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Германия и еще 14 стран НАТО решили создать общеевропейскую систему ПВО

Глава Минобороны Бельгии Дедондер: 15 стран НАТО создадут общеевропейскую систему ПВО
В рамках инициативы «Небесный щит» Германия и еще 14 стран НАТО намерены совместно закупать системы ПВО. Среди возможных вариантов они рассматривают израильскую систему ПРО Arrow 3 (Hetz 3), американский Patriot и немецкий IRIS-T
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

По инициативе Германии 15 европейских стран подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны, сообщила в Twitter министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Инициатива получила название Sky Shield («Небесный щит»). По словам Дедондер, со стороны Бельгии подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.

По данным Reuters, к инициативе, кроме Бельгии и Германии, также присоединились еще 13 стран: Великобритания, Финляндия, Норвегия, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды.

В рамках инициативы «Небесный щит» эти страны намерены совместно закупать системы ПВО. По данным Reuters, среди возможных вариантов они рассматривают израильскую систему ПРО Arrow 3 (Hetz 3), американский и немецкий зенитно-ракетные комплексы Pаtriot и IRIS-T.

«С помощью этой инициативы мы исполняем наши обязательства по обеспечению безопасности в Европе — путем объединения наших ресурсов», — заявила во время церемонии подписания протокола министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Этот протокол был подписан после того, как Россия нанесла массированные удары по объектам инфраструктуры на Украине. Удары последовали за взрывом на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвинили спецслужбы Украины.

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