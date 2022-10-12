Эксперты рассказали Financial Times об уязвимостях украинской ПВО

Financial Times: средств ПВО у Украины недостаточно для такой большой страны

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Украине не хватает систем ПВО — это стало очевидно после недавних российских ударов, пишет Financial Times (FT).

Имеющихся у страны средств ПВО недостаточно для защиты государства с такой площадью территории, объяснил неназванный военный советник. Собеседник издания в одном из правительств западных стран, в свою очередь, сообщил, что Киев после начала контрнаступления перебросил часть систем ПВО на линию фронта, из-за чего тыл оказался еще хуже защищен. «У них есть ограниченное количество высокоточных [систем ПВО] дальнего действия, — сказал чиновник.

Старший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк считает, что «в конечном счете речь идет о распределении приоритетов между защитой жилых районов и солдат на линии фронта».

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил FT, что Киев дал своим дипломатам за рубежом указание просить о поставках средств противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский после ударов в понедельник обсудил ситуацию с американским коллегой Джо Байденом. «Противовоздушная оборона — приоритет номер один в нашем [с США] оборонном сотрудничестве», — написал Зеленский в «Твиттере». В Белом доме заверили, что продолжат предоставлять Киеву необходимую помощь, в том числе «усовершенствованные системы ПВО».

Российские военные 10 и 11 октября нанесли удары по украинским объектам энергетики и связи. О взрывах сообщали в Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах. Украинская сторона заявила о жертвах и пострадавших.

Важные инфраструктурные объекты были повреждены в 12 регионах страны, частично нарушена подача электроэнергии. По словам министра энергетики Германа Галущенко, при обстрелах пострадало около 30% украинской инфраструктуры.