Эксперты рассказали Financial Times об уязвимостях украинской ПВО

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе «Дружба» Экономика, 08:56
После взрыва на Крымском мосту задержали восемь человек Политика, 08:52
ФСБ назвало организатором взрыва на Крымском мосту разведку Украины Политика, 08:49
«РИА» сообщило, что наблюдатели G7 на Украине станут «законными целями» Политика, 08:45
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 08:36
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне Политика, 08:28
Эксперты рассказали Financial Times об уязвимостях украинской ПВО Политика, 08:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Диего Спорт, 08:13
Краснов потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня Политика, 08:09
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 08:09
В ряде регионов Украины третий день подряд объявлена воздушная тревога Политика, 08:03
Superjob запустил сервис аренды недвижимости Технологии и медиа, 08:01
Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным обмен заключенными Политика, 07:44
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Эксперты рассказали Financial Times об уязвимостях украинской ПВО

Financial Times: средств ПВО у Украины недостаточно для такой большой страны
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украине не хватает систем ПВО — это стало очевидно после недавних российских ударов, пишет Financial Times (FT).

Имеющихся у страны средств ПВО недостаточно для защиты государства с такой площадью территории, объяснил неназванный военный советник. Собеседник издания в одном из правительств западных стран, в свою очередь, сообщил, что Киев после начала контрнаступления перебросил часть систем ПВО на линию фронта, из-за чего тыл оказался еще хуже защищен. «У них есть ограниченное количество высокоточных [систем ПВО] дальнего действия, — сказал чиновник.

Старший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк считает, что «в конечном счете речь идет о распределении приоритетов между защитой жилых районов и солдат на линии фронта».

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил FT, что Киев дал своим дипломатам за рубежом указание просить о поставках средств противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский после ударов в понедельник обсудил ситуацию с американским коллегой Джо Байденом. «Противовоздушная оборона — приоритет номер один в нашем [с США] оборонном сотрудничестве», — написал Зеленский в «Твиттере». В Белом доме заверили, что продолжат предоставлять Киеву необходимую помощь, в том числе «усовершенствованные системы ПВО».

Российские военные 10 и 11 октября нанесли удары по украинским объектам энергетики и связи. О взрывах сообщали в Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах. Украинская сторона заявила о жертвах и пострадавших.

Читайте на РБК Pro
Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности

Важные инфраструктурные объекты были повреждены в 12 регионах страны, частично нарушена подача электроэнергии. По словам министра энергетики Германа Галущенко, при обстрелах пострадало около 30% украинской инфраструктуры.

Теги
Украина ПВО
Материалы по теме
Spiegel узнал о передаче Украине первой немецкой системы ПВО IRIS-T
Политика
В ряде регионов Украины третий день подряд объявлена воздушная тревога
Политика
На Украине назвали масштабы поражения энергетической инфраструктуры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter