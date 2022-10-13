В ряде областей Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

На Украине четвертый день подряд и второй раз за сутки объявили воздушную тревогу в ряде областей. В предыдущие дни пострадали около 30% энергетических объектов инфраструктуры Украины, подсчитали в Киеве

Киев (Фото: Ed Ram / Getty Images)

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу второй раз день. Сообщения об этом появились в телеграм-каналах глав и руководителей военных администраций регионов. Тревогу объявили в Киеве, Киевской, Харьковской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях страны, указывает «Страна.ua».

В городе Новая Каховка Херсонской области (включена в состав России) в шестой раз за сутки объявили воздушную тревогу, в воздухе прозвучали шесть взрывов, сообщила в телеграм-канале военно-гражданская администрация (ВГА) города. Ее сформировали после прихода российских войск.

Ранее днем воздушную тревогу объявили на всей территории Украины четвертый день подряд.

Воздушная тревога на Украине была объявлена и в понедельник, 10 октября. Тогда после серии ракетных ударов повреждениям подверглись объекты инфраструктуры по всему государству, интернет-связь и электроснабжение оказались разрушены. Российское Минобороны затем отчиталось о массированном ударе по объектам связи, энергетики и военного управления Украины.

На следующий день, 11 октября, основными целями ударов стали объекты энергетической инфраструктуры, повреждения выявили на около 30% из них, уточнил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Несколько городов, в том числе Львов, оставались без света.

Страны Запада осудили ракетные удары по украинским городам и пообещали продолжать поддерживать Украину, в том числе поставлять ей вооружение