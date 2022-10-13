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Британия поставит Украине ПВО-ракеты средней дальности AMRAAM

Минобороны Британии: Украине поставят ракеты для защиты неба
Они способны сбивать крылатые ракеты, что позволит Украине «защитить свое небо», считает глава британского Минобороны Бен Уоллес. Также Лондон отправит «сотни» ракет меньшей дальности, беспилотники и 18 гаубиц
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

Великобритания решила поставить Украине ракеты средней дальности AMRAAM, которые могут использовать американские зенитные комплексы NASAMS, чтобы украинские силы смогли «защитить свое небо», сообщает Sky News со ссылкой на заявление британского Минобороны.

Телеканал подчеркнул, что Лондон впервые решил поставить Киеву мощные ракеты, но при этом не предоставляет оружие для их запуска. Тем не менее, Украина уже получала комплексы NASAMS от США.

«Я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в Украину. Это оружие поможет Украине защитить свое небо от нападений и укрепить свою общую противоракетную оборону наряду с американскими NASAMS», — приводятся в заявлении оборонного ведомства слова его главы Бена Уоллеса.

Помимо новых ракет, Великобритания также передаст «сотни» менее мощных ракет противовоздушной обороны, а также беспилотники и еще 18 гаубичных артиллерийских орудий.

Ранее президент США Джо Байден пообещал поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны. Заявление было сделано после массированного удара российских сил по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины» 10 октября.

Атаки продолжились и на следующий день. Власти украинских городов сообщали о взрывах, отключениях электричества и других последствиях российских ударов. Ряд стран осудил действия Москвы.

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Удары по украинским городам стали ответом на взрыв на Крымском мосту 8 октября. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин заявил, что украинские спецслужбы участвовали в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке».

Российские власти считают, что западные страны, продолжая поставлять оружие Украине, только затягивают конфликт. «Это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о решении США поставить современные ПВО Украине. Также он считает, что Вашингтон уже де-факто стал стороной конфликта. Поставки Киеву дальнобойных орудий в МИДе называли красной линией для Москвы.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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