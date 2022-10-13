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Власти Херсонской области исключили эвакуацию после обращения Сальдо

Стремоусов: никакой эвакуации в Херсонской области нет, никто никуда уходить не собирается
Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может, заявил Стремоусов. Ранее глава региона Сальдо заявил о ежедневных обстрелах и попросил российские власти организовать выезд жителей в другие российские регионы

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Просьба врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к руководству России помочь организовать выезд жителей Херсонской области в другие российские регионы не является призывом к эвакуации, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

«Там [в обращении Сальдо] нет слов «эвакуация», «вы должны» или «вынуждены». Мы сегодня заботимся о жизни каждого гражданина России, который проживает на территории Херсонской области. Никто никого не эвакуирует. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат», — заявил Стремоусов.

По его словам, власти руководствуются тем, что жители Херсонской области «не должны быть подвержены опасности».

«Все возможности на сегодняшний момент покинуть зону риска, прежде всего риска для жизни, они объективны и продуманы только лишь для того, чтобы сохранить жизни граждан России, которые находятся на территории Херсонской области. Это не эвакуация, это возможность спасать жизни», — сказал замглавы администрации региона.

С начала октября, после референдума о вхождении в состав России, администрация Херсонской области и Минобороны России неоднократно сообщали о попытках контрнаступления со стороны ВСУ. 5 октября Стремоусов заявил, что российские войска в регионе проводят перегруппировку, чтобы «собраться с силами и нанести удар».

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Сальдо в свою очередь 13 октября сообщил, что после присоединения региона к России Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие города ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим херсонская администрация решила организовать возможность выезда жителей в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край «для отдыха и учебы» и попросила российские власти помочь в этом вопросе.

По словам Сальдо, речь прежде всего идет о «жителях правобережья». «Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы», — сказал врио губернатора.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Херсонская область эвакуация Кирилл Стремоусов Владимир Сальдо Украина ВСУ Военная операция на Украине
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