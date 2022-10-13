Власти Херсонской области исключили эвакуацию после обращения Сальдо

Стремоусов: никакой эвакуации в Херсонской области нет, никто никуда уходить не собирается

Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может, заявил Стремоусов. Ранее глава региона Сальдо заявил о ежедневных обстрелах и попросил российские власти организовать выезд жителей в другие российские регионы

Video

Просьба врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к руководству России помочь организовать выезд жителей Херсонской области в другие российские регионы не является призывом к эвакуации, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

«Там [в обращении Сальдо] нет слов «эвакуация», «вы должны» или «вынуждены». Мы сегодня заботимся о жизни каждого гражданина России, который проживает на территории Херсонской области. Никто никого не эвакуирует. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат», — заявил Стремоусов.

По его словам, власти руководствуются тем, что жители Херсонской области «не должны быть подвержены опасности».

«Все возможности на сегодняшний момент покинуть зону риска, прежде всего риска для жизни, они объективны и продуманы только лишь для того, чтобы сохранить жизни граждан России, которые находятся на территории Херсонской области. Это не эвакуация, это возможность спасать жизни», — сказал замглавы администрации региона.

С начала октября, после референдума о вхождении в состав России, администрация Херсонской области и Минобороны России неоднократно сообщали о попытках контрнаступления со стороны ВСУ. 5 октября Стремоусов заявил, что российские войска в регионе проводят перегруппировку, чтобы «собраться с силами и нанести удар».

Читайте на РБК Pro Pro Как Twitter удалось заставить Маска себя купить Как Twitter удалось заставить Маска себя купить Статьи Pro Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше Статьи Pro Как уйти от санкций через Турцию. Основные вопросы о релокации бизнеса Как уйти от санкций через Турцию. Основные вопросы о релокации бизнеса Инструкции Pro В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит Статьи Pro Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Исследования Pro Как провести диагностику компании по методу «большой тройки» Как провести диагностику компании по методу «большой тройки» Инструкции Pro Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок Инструкции Pro Ищем хаус-мастера: как назвать должность, чтобы не пришлось платить штраф Ищем хаус-мастера: как назвать должность, чтобы не пришлось платить штраф Инструкции

Сальдо в свою очередь 13 октября сообщил, что после присоединения региона к России Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие города ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим херсонская администрация решила организовать возможность выезда жителей в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край «для отдыха и учебы» и попросила российские власти помочь в этом вопросе.

По словам Сальдо, речь прежде всего идет о «жителях правобережья». «Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы», — сказал врио губернатора.