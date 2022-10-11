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В Херсонской области продлили введенные из-за обстрелов школьные каникулы

Власти Херсонской области продлили введенные из-за обстрелов школьные каникулы
Каникулы распространили на всю Херсонскую область. Действовать они будут до 25 октября
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Херсонской области продлили до 25 октября и распространили на всю территорию региона каникулы, введенные ранее из-за обстрелов, сообщил министр образования области Михаил Родиков.

До этого каникулы вводились с 6 по 21 октября в школах в Херсоне, Белозерском, Бериславском, Каховском, Снигиревском муниципальных округах и в Новокаховском городском округе.

«Вы знаете, что у нас объявлены школьные каникулы. Сегодня мы продлили эти каникулы и распространили на всю область. То есть у нас каникулы до 25 октября», — сказал Родиков.

Как следует из его приказа, опубликованного в телеграм-канале администрации Херсона, каникулы на всей территории Херсонской области вводятся с 12 по 25 октября. Решение касается школ в Баштанском, Великолепетихском, Скадовском и Чапланском муниципальных округах. «Руководителям указанных округов организовать мероприятия по оздоровлению детей», — говорится в документе.

В конце сентября в занятой российскими войсками Херсонской области, так же как и в ДНР, ЛНР и части Запорожской области, прошел референдум о вхождении в состав России. Москва признала итоги голосования и приняла в состав страны новые регионы. Украина считает эти территории аннексированными.

После референдумов в администрации Херсонской области сообщили о «бесполезных контрнаступлениях» украинских сил. 9 октября замглавы администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на херсонской направлении «без изменений» и что наступление ВСУ «захлебнулось». Еще через два дня, 11 октября, он рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны по ночам, однако все подобные попытки были «отбиты».

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