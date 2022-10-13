ЕС на год продлил санкции против Петрова и Боширова

Брюссель продлил санкции против россиян, которых считает связанными с распространением химического оружия. Среди них — Александр Петров и Руслан Боширов, которых Брюссель считает причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль

Руслан Боширов и Александр Петров (Фото: Metropolitan police / Global Look Press)

Евросоюз на год продлил санкции в отношении физических и юридических лиц, которых считает ответственными за разработку и применение химического оружия. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Их активы должны быть заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физическим лицам запрещено пересекать границы ЕС, в том числе транзитом.

Санкции впервые были введены в 2018 году, затем список расширили в октябре 2020 года. Сейчас в списке 15 физических лиц, шестеро сирийцев и девять граждан России, а также два юридических лица — российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ») и сирийский Научно-исследовательский центр.

Среди россиян, против которых действуют санкции, — Александр Петров и Руслан Боширов, которых ЕС считает причастными к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. В Брюсселе Петрова и Боширова считают сотрудниками ГРУ и возлагают на них ответственность за химатаки. В интервью телеканалу RT Петров и Боширов отвергали все обвинения и заявляли, что были в Солсбери как туристы.

Кремль, комментируя санкции против Петрова и Боширова, называли это решение бездоказательным.

Кроме Петрова и Боширова в списке также директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, бывший полпред президента в Сибирском федеральном округе, а сейчас глава Северной Осетии Сергей Меняйло и два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко. Против них ЕС ввел санкции после отравления оппозиционера Алексея Навального.

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Навальный почувствовал себя плохо 20 августа 2020 года, когда летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Через два дня Навального перевезли на лечение в Германию, он вышел из комы и пошел на поправку.

Позднее немецкие власти сообщили, что эксперты из ФРГ, Франции и Швеции нашли в организме оппозиционера следы яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). По ее данным, обнаруженное вещество не включено в Конвенцию о запрещении химического оружия.

Российские врачи версию с отравлением неоднократно опровергали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в анализах Навального перед отправкой в Германию медики не нашли отравляющих веществ.

После сообщений о возможном покушении на жизнь оппозиционера Генпрокуратура запросила у ФРГ и ОЗХО данные о лечении Навального, но так их и не получила. Берлин объяснял отказ передать данные об отравлении Навального соображениями секретности.