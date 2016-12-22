Петров и Боширов рассказали об их работе с «витаминами и микроэлементами»

Подозреваемые властями Великобритании в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль россияне Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что работают в фитнес-индустрии. Об этом они рассказали в интервью телеканалу RT.

«Это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины и так далее», — сказал Боширов.

Подробности бизнеса, в котором они работают, Петров и Боширов отказались раскрыть. ​«Пострадают люди, с которыми мы работаем, и мы не хотим этого», — заметил Боширов.

В интервью Петров и Боширов признали, что на опубликованных британской полицией фотографиях подозреваемых они, а также подтвердили, что действительно были в это время в Солсбери. Причастность к преступлению они отвергли и заявили, что в город приехали на один день, чтобы осмотреть местный собор со старейшими в мире работающими башенными часами. Вторым пунктом своей поездки они назвали Лондон, а причиной приезда в Великобританию — туризм. По словам Петрова, в стране они планировали «оторваться, грубо говоря».

Британская полиция 5 сентября опубликовала фотографии Петрова и Боширова. Их Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в начале марта. МИД России усомнился в подлинности фотографий.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и призвал их дать разъяснения в СМИ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ответ упрекнула Москву в лжи и отметила, что, по материалам следствия, эти люди — офицеры ГРУ.