Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу после 13 тыс. часов уборки

Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, где, по утверждению британской стороны, его вместе с дочкой отравили «Новичком», выставят на продажу. Об этом пишет Би-би-си.

Здание приобрел совет Уилтшира (графство, к которому относится Салсбери). Власти хотят отремонтировать и перестроить дом, после чего предложат купить его всем желающим. Издание Daily Mirror отмечает, что на то, чтобы привести дом в порядок, ушло 13 тыс. часов.

«Будет хорошо, если это здание снова станет жилым домом», — заявил лидер совета Филип Уайтхед. Использовать бывший дом Скрипаля можно будет только в этом качестве, его нельзя сдавать в субаренду. Местные власти считают, что это помешает новым владельцам наживаться на истории отравления Скрипалей.

Дом продадут с согласия местных жителей, с которыми предварительно консультировались власти.