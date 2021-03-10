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Отравление Скрипалей ,  
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Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу после 13 тыс. часов уборки

Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, где, по утверждению британской стороны, его вместе с дочкой отравили «Новичком», выставят на продажу. Об этом пишет Би-би-си.

Здание приобрел совет Уилтшира (графство, к которому относится Салсбери). Власти хотят отремонтировать и перестроить дом, после чего предложат купить его всем желающим. Издание Daily Mirror отмечает, что на то, чтобы привести дом в порядок, ушло 13 тыс. часов.

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Фото:Matt Dunham / AP

«Будет хорошо, если это здание снова станет жилым домом», — заявил лидер совета Филип Уайтхед. Использовать бывший дом Скрипаля можно будет только в этом качестве, его нельзя сдавать в субаренду. Местные власти считают, что это помешает новым владельцам наживаться на истории отравления Скрипалей.

Дом продадут с согласия местных жителей, с которыми предварительно консультировались власти.

Сергей Скрипаль был полковником Главного разведывательного управления России (ГРУ). В июле 1995 года во время поездки в Испанию его завербовала британская разведка МИ-6. В России Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010-ом бывшего двойного агента передали этой стране в результате обмена раскрытыми разведчиками между Россией и Западом.

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В 2018 году Скрипаля приехала навестить в Великобританию его дочь Юлия. Обоих обнаружили без сознания на улице в Солсбери 4 марта 2018-го. На следующий день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. В связи с этим британский политик сделала вывод, что к инциденту в Солсбери «с большой долей вероятности» была причастна Москва. В России обвинения неоднократно отрицали.

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Фото:Henry Nicholls / Reuters

Скотленд-Ярд объявил, что впервые в контакт с поражающим веществом Скрипали вошли у себя дома в Солсбери. Максимальное концентрация была обнаружена на ручке входной двери.

Скрипали пережили отравление, однако помимо них пострадали другие люди, случайно контактировавшие с ядом. Среди них был полицейский Ник Бэйли, которого отправили в дом Скрипаля для расследования. Несмотря на то, что офицер был в костюме химзащиты, он почувствовал себя плохо и попал в больницу. В полиции графства Уилтшир заявили, что в общей сложности в контакт с ядовитым веществом в Солсбери потенциально мог вступить 131 человек.

Британия возложила ответственность за отравление Скрипалей на агентов ГУ Генштаба Минобороны Руслана Боширова и Александра Петрова. Сами Петров и Боширов отрицали обвинения и говорили, что были в Солсбери в качестве туристов. Российские власти также отрицают причастность к призошедшему.

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