Кремль предложил Зеленскому не зарекаться от переговоров с Путиным

Ушаков — про отказ Зеленского от переговоров с Путиным: никогда не говори никогда

Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины / Global Look Press)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит зарекаться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с нами. Вспомнил известную фразу: никогда не говори никогда», — сказал он.

4 октября Зеленский утвердил решение об отказе от переговоров с Путиным. Это решение 30 сентября принял Совет нацбезопасности Украины. Это стало реакцией Киева на подписание в Кремле договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал президент Украины.

В Кремле на это ответили, что для переговоров нужны «две стороны» и что России теперь остается ждать либо «изменения позиции нынешнего президента», либо «будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключал, что Зеленский может отменить свой запрет на переговоры с Путиным, в том числе под влиянием США. «Я не исключаю, что он [Зеленский] как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо, — он, в общем-то, артист», — утверждал министр.