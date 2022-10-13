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Эрдоган в присутствии Путина назвал перемирие на Украине целью Турции

Эрдоган на саммите с участием Путина назвал достижение перемирия на Украине целью Турции
Мира на Украине можно достичь при помощи диалога, уверен Эрдоган. Турция стремится «как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие»

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Анкара выступает за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем и намерена продолжить усилия для достижения перемирия между сторонами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. РБК ведет трансляцию. В саммите также участвует президент России Владимир Путин.

«Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», — сказал он.

По словам Эрдогана, все страны испытывают последствия боевых действий на Украине «в региональном и глобальном масштабе». Турецкий лидер вновь указал на «ощутимые достижения» его страны в ликвидации этих последствий, в частности, на заключение продуктовой сделки, позволившей вывозить застрявшее на Украине зерно из портов страны.

С начала российской военной операции 24 февраля Турция позиционирует себя как посредника между Москвой и Киевом: в стране прошли несколько раундов переговоров российской и украинской делегаций, также Анкара вместе с ООН работали над заключением зерновой сделки. Кроме того, турецкая сторона участвовала в сентябрьском обмене пленными между Россией и Украиной (Киев получил 215 человек, Москва — 50, в том числе украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука).

Эрдоган не раз призывал к возобновлению переговоров, сошедших на нет весной, и настаивал на личной встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев после присоединения к России четырех регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — считает переговоры с Москвой невозможными, пока Путин остается президентом. В Кремле в ответ напоминают фразу «никогда не говори никогда» и заявляют, что России теперь остается ждать либо «изменения позиции нынешнего президента», либо «будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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