Клишас предложил разрешить осужденным участвовать в боевых действиях

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член этого комитета, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях с возможностью дальнейшего помилования. Об этом Ковитиди сообщила в своем телеграм-канале.

Со слов сенатора, законопроект коснется как военнослужащих, так и гражданских лиц, отбывающих наказание за преступления небольшой и средней тяжести. Он не затронет людей, осужденных за массовые беспорядки, нарушения правил проведения митингов, дискредитацию или фейки об армии, пропаганду нацистской символики и призывы к санкциям против России.

Ковитиди сообщила, что суд по представлению командования может смягчить наказание или освободить от него осужденного, если тот «проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление».

В пояснительной записке к документу, выдержки из которой приводит ТАСС, говорится, что закон «отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства».

Сенаторы также предлагают предоставлять отсрочку от наказания (ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы на срок до пяти лет) для военных, которые выразили желание участвовать в боевых действиях «в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта» до их фактического окончания. Если получивший отсрочку откажется участвовать в боевых действиях, будет «ненадлежащим образом» исполнять обязанности военной службы или уклоняться от нее, это решение могут отменить.

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