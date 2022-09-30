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Курултай Башкирии предложил закон об отправке заключенных на Украину

Депутаты Башкирии предложили давать осужденным отсрочку за участие в спецоперации. День участия в военных действиях будет засчитывать в срок лишения свободы как десять дней. Против законопроекта выступил Евгений Пригожин
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии внесли в Госдуму законопроект, который разрешает привлекать осужденных к участию в военной операции на Украине и «других военных действиях в целях защиты интересов» России, сообщается в телеграм-канале республиканского парламента.

«В соответствии с Конституцией защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина нашей страны. <...> Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания», — заявил спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Согласно законопроекту, участвующим в военных действиях осужденным дадут отсрочку от отбывания наказания, а каждый день участия в боевых действиях будет засчитываться в срок лишения свободы как десять дней. Если осужденный получит вред здоровью, из-за которого его участие в боевых действиях будет невозможным, вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении решит суд.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Согласие на участие в спецоперации будет добровольным. Отсрочку от отбывания наказания предлагается предоставлять осужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы.

Граждане, осужденные за педофилию и ряд других тяжких уголовных правонарушений, не смогут воспользоваться отсрочкой.

На инициативу башкирских депутатов отреагировал бизнесмен, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин. «Я не уверен, что это в полномочиях парламента Башкирии, вероятнее всего, такие решения должны приниматься на федеральном уровне. Кроме того, если это уместно, я бы хотел предостеречь парламентариев Башкирии от не до конца продуманного использования осужденных», — заявил он в комментарии «Ридусу».

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По словам Пригожина, «осужденных использовать в боевых действиях необходимо очень аккуратно», в то время как предложенный депутатами законопроект может «закосить их под одну гребенку». Кроме того, «заключенные не должны подменять тех, кто должен быть мобилизован по закону», отметил предприниматель. «Попросту говоря, нельзя толкать заключенных вперед, чтобы кто-то отсиделся за их спиной», — заявил Пригожин.

В сентября в телеграм-каналах распространилось видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине. В «Конкорде» отметили, что мужчина действительно «чудовищно похож» на бизнесмена. А сам Пригожин предложил россиянам, которые не хотят, чтобы заключенные воевали в частных военных компаниях (ЧВК) на Украине, отправить «на фронт своих детей». «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — заявил он.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Башкирия осужденные Госдума Военная операция на Украине ФСИН ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Курултай
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