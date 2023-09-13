 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Фон дер Ляйен назвала расширение ЕС «катализатором прогресса» Политика, 14:26
Риелторы зафиксировали рост спроса на вторичное жилье в Москве в 1,5 раза Недвижимость, 14:25
Биржа FTX изменила предложение о продаже криптовалют Крипто, 14:16
Кампусы, приборы, «мегасайенс»: как наука в России меняется прямо сейчас Национальные проекты, 14:13
В «БКС Мир инвестиций» назвали три российские акции для шортистов Инвестиции, 14:10
Цифровой взлет: какие IT-технологии применяют в российских авиакомпаниях Тренды, 14:04
Германия передала Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами Политика, 14:04
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минобороны пообещало восстановить поврежденные в Севастополе корабли Политика, 14:03
В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ получили повреждения восемь домов Политика, 14:01
Что происходит с макроэкономикой Центральной Азии — обзор ЕАБР Pro, 13:59
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР Политика, 13:56
NYT сообщила о преодолении влияния санкций на производство ракет в России Политика, 13:52
Финны снялись с ЧМ по командной гимнастике из-за участия России Спорт, 13:51
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 13:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны пообещало восстановить поврежденные в Севастополе корабли

Минобороны пообещало восстановить поврежденные при обстреле Севастополя корабли
Сюжет
Военная операция на Украине
Урон кораблям был причинен при ударе украинскими крылатыми ракетами
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Два корабля Военно-Морского Флота, поврежденные при ракетном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов. Об этом заявило Минобороны России.

О повреждении кораблей в военном ведомстве сообщили утром 13 сентября. Украинские крылатые ракеты попали в судоремонтный завод имени Серго Орджоникидзе, где суда находились на ремонте. Их названия в Минобороны не уточнили.

При атаке на Севастополь, по официальной информации, пострадали 24 человека, четверо из которых находятся в состоянии средней тяжести. Сбить удалось семь из десяти ракет.

Также в море была проведена атака на отряд кораблей Черноморского флота с использованием безэкипажных катеров. Их уничтожил патрульный корабль «Василий Быков», сообщило Миноброны.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Севастополь Минобороны
Материалы по теме
В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ получили повреждения восемь домов
Политика
В Севастополе потушили пожар на Севморзаводе после ракетной атаки
Политика