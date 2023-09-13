Минобороны пообещало восстановить поврежденные в Севастополе корабли

Урон кораблям был причинен при ударе украинскими крылатыми ракетами

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Два корабля Военно-Морского Флота, поврежденные при ракетном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов. Об этом заявило Минобороны России.

О повреждении кораблей в военном ведомстве сообщили утром 13 сентября. Украинские крылатые ракеты попали в судоремонтный завод имени Серго Орджоникидзе, где суда находились на ремонте. Их названия в Минобороны не уточнили.

При атаке на Севастополь, по официальной информации, пострадали 24 человека, четверо из которых находятся в состоянии средней тяжести. Сбить удалось семь из десяти ракет.

Также в море была проведена атака на отряд кораблей Черноморского флота с использованием безэкипажных катеров. Их уничтожил патрульный корабль «Василий Быков», сообщило Миноброны.