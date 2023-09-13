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Военная операция на Украине ,  
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Маск объяснил отказ включить Starlink у Крыма санкциями США

Маск объяснил отказ включить Starlink у Крыма санкциями США против России
Сюжет
Военная операция на Украине
Чтобы включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма, нужно одобрение властей США, которого у SpaceX не было, заявил Илон Маск. По словам предпринимателя, соответствующий запрос Киева поступил «посреди ночи»

Систему спутникового интернета Starlink нельзя было включить в районе Крыма из-за антироссийских санкций со стороны США, рассказал Илон Маск, глава компании SpaceX, которая разворачивает их на орбите. Такое заявление бизнесмен сделал на технологической конференции All-In Summit, организованной ведущими подкаста The All-In Podcast.

По словам предпринимателя, для разрешения на подключение на территории полуострова необходимо одобрение со стороны властей США, которого у Starlink не было. Украина предварительно не предупреждала, что ей нужна связь в этом районе, запрос от Киева поступил практически «посреди ночи».

Как только стало понятно, что украинская сторона планирует «что-то типа атаки на Перл-Харбор» (атака сил японского флота на американские силы на военно-морской базе в Перл-Харборе в 1941 году), компания Маска отказала, заявил предприниматель. В то же время он добавил, что подключил бы связь в случае соответствующего указания президента США Джо Байдена.

Около недели назад автор новой биографии миллиардера (его состояние, по версии Forbes, около $265 млрд) Уолтер Айзексон рассказал, что Маск сорвал атаку ВСУ на российский флот в Крыму, не дав военным доступ к интернету Starlink в этом районе. По словам биографа, бизнесмен принял такое решение из-за опасений, что Россия в ответ нанесет ядерный удар.

Позднее сам Маск пояснил, что сервисы Starlink не были активированы в регионе, и поэтому отключения интернета там для ВСУ не было. Глава разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что терминалы не работали у Крыма «определенное время»; по его словам, причиной было отсутствие спутникового покрытия, а не специальное решение американского бизнесмена: «Лично я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов».

Маск отмечал, что условия предоставления услуг SpaceX (оператор Starlink) запрещает использовать спутниковую связь для наступательных военных действий. «Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», — цитировал бизнесмена Айзексон.

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Украина использует Starlink для энергетического сектора, медицины, для работы госорганов, пожарных частей и спасателей, сообщал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Терминалы позволяют украинским войскам управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей.
 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск Starlink Крым Военная операция на Украине
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