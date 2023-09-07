branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 16:39
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 18:15
Футболист «Спартака» стал капитаном сборной России в матче с Египтом Спорт, 18:11
Военная операция на Украине. Карта на 7 сентября Политика, 18:04
Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев завершил карьеру Спорт, 18:01
ПСБ вошел в топ-3 цифровых банков Пресс-релиз, 17:57
Сбежавший из «Локомотива» легионер перейдет в «Зенит» Спорт, 17:55
Банк России представил технологию токенизации безналичных денег Крипто, 17:53
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Капитализация Apple за два дня обвалилась на $212 млрд Инвестиции, 17:50
Собянин открыл три станции метро на салатовой ветке Общество, 17:45
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты Финансы, 17:38
В Ереване не увидели оснований считать напряженными отношения с Россией Политика, 17:30
НКР подтвердило кредитный рейтинг A-.ru АО «Инлайф страхование жизни» Кредитные рейтинги, 17:29
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 17:29
Binаnce отчиталась о 588 тыс. биткоинов в резервах пользователей Крипто, 17:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Маск ограничил ВСУ доступ к Starlink и сорвал атаку на Крым

CNN: Маск отказался предоставить ВСУ доступ к Starlink для срыва атаки на Крым
Сюжет
Военная операция на Украине
Из новой биографии Маска стали известны детали его отказа дать ВСУ доступ к Starlink близ Крыма. Киев хотел атаковать российский флот, но дроны потеряли связь и их выбросило на берег. Маск опасался ядерного удара Москвы в ответ
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

В прошлом году американский миллиардер Илон Маск (состояние $251 млрд по версии Forbes) отключил украинским военным доступ к интернету через спутниковую связь Starlink в районе Крыма, чтобы не дать им провести атаку на российский военно-морской флот, говорится в отрывке новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, передает CNN.

Когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российским кораблям, они «потеряли связь и их выбросило на берег, они не причинили вреда», пишет Айзексон. Он рассказал, что такое решение Маск принял из-за опасений ответного удара России с использованием ядерного оружия. Опасения возникли у него из-за разговоров «с высокопоставленными российскими чиновниками», отметил биограф.

Маск в разговоре с Айзексоном говорил, что «Starlink не предназначался для участия в войнах». «Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и расслабляться, выходить в интернет для учебы и совершать хорошие мирные поступки, а не наносить удары беспилотниками», — говорил бизнесмен биографу.

Об отказе Маска предоставить доступ к Starlink ранее писала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Газета также писала, что миллиардер частично отключал на Украине Starlink за неуплату. Например, в конце прошлого года в стране перестали работать 1,3 тыс. терминалов, поскольку Киев не выплатил положенные ежемесячно $2,5 тыс. за каждый (то есть общая сумма — $3,25 млн).

При этом, как рассказал газете министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, когда Херсон перешел под контроль ВСУ, Маск «очень быстро» отреагировал на просьбу раздать интернет на этой территории, так как в подконтрольных России районах связь от Starlink недоступна.

Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. По данным NYT на июль этого года, было предоставлено более 42 тыс. терминалов.

Читайте на РБК Pro
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Назад в будущее: какие современные технологии Apple предсказала в 1987-м
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом

Как работает Starlink

Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Сейчас на низкой околоземной орбите (на расстоянии до 550 км от поверхности планеты, в то время как другие спутники находятся значительно выше) действует более 4,5 тыс. таких спутников — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Спутник рассчитан на работу в течение трех с половиной лет. На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели.

Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах. Доступная скорость достигает 100 Мб/с, чего достаточно, например, для онлайн-игр и видеозвонков.

Сейчас Starlink доступен в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крым Starlink Илон Маск
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
Материалы по теме
Минобороны заявило об уничтожении пункта ВСУ с терминалом Starlink
Политика
Пентагон заявил о попытках России нарушить работу Starlink на Украине
Политика
На Украине заявили, что Starlink ставит компьютеры под угрозы кибератак
Политика