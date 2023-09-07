Маск ограничил ВСУ доступ к Starlink и сорвал атаку на Крым

Из новой биографии Маска стали известны детали его отказа дать ВСУ доступ к Starlink близ Крыма. Киев хотел атаковать российский флот, но дроны потеряли связь и их выбросило на берег. Маск опасался ядерного удара Москвы в ответ

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

В прошлом году американский миллиардер Илон Маск (состояние $251 млрд по версии Forbes) отключил украинским военным доступ к интернету через спутниковую связь Starlink в районе Крыма, чтобы не дать им провести атаку на российский военно-морской флот, говорится в отрывке новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, передает CNN.

Когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российским кораблям, они «потеряли связь и их выбросило на берег, они не причинили вреда», пишет Айзексон. Он рассказал, что такое решение Маск принял из-за опасений ответного удара России с использованием ядерного оружия. Опасения возникли у него из-за разговоров «с высокопоставленными российскими чиновниками», отметил биограф.

Маск в разговоре с Айзексоном говорил, что «Starlink не предназначался для участия в войнах». «Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и расслабляться, выходить в интернет для учебы и совершать хорошие мирные поступки, а не наносить удары беспилотниками», — говорил бизнесмен биографу.

Об отказе Маска предоставить доступ к Starlink ранее писала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Газета также писала, что миллиардер частично отключал на Украине Starlink за неуплату. Например, в конце прошлого года в стране перестали работать 1,3 тыс. терминалов, поскольку Киев не выплатил положенные ежемесячно $2,5 тыс. за каждый (то есть общая сумма — $3,25 млн).

При этом, как рассказал газете министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, когда Херсон перешел под контроль ВСУ, Маск «очень быстро» отреагировал на просьбу раздать интернет на этой территории, так как в подконтрольных России районах связь от Starlink недоступна.

Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. По данным NYT на июль этого года, было предоставлено более 42 тыс. терминалов.