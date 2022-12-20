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В Киеве анонсировали получение еще более 10 тыс. терминалов Starlink

Украинский министр: SpaceX передаст Киеву еще более 10 тыс. терминалов Starlink
Министр Михаил Федоров сообщил, что общается с Маском напрямую и бизнесмен «моментально отреагировал», прислав новые терминалы. В октябре Маск просил Пентагон взять на себя финансирование работы оборудования
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Украины договорились с компанией SpaceX Илона Маска о получении еще более 10 тыс. спутниковых терминалов Starlink, сообщил Bloomberg министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Их передадут в ближайшие несколько месяцев.

«SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам. Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину», — сказал Федоров. По словам министра, он общается с бизнесменом напрямую: в один из дней, когда в стране было отключение электроэнергии, Федоров написал Маску и тот «моментально отреагировал».

В SpaceX не ответили на запрос агентства.

С начала российской военной операции Украина получила около 22 тыс. антенн Starlink, сообщил министр. Он отметил, что новый контракт пока не заключен, но некоторые страны Евросоюза выразили готовность профинансировать поставки, и «на данный момент все финансовые вопросы решены».

В конце октября Федоров говорил украинскому Forbes, что поставку около 15 тыс. терминалов профинансировали правительство Польши, министры цифровой трансформации Евросоюза и Агентство США по международному развитию (USAID). «Они платили за сами терминалы и платят за услуги связи ежемесячно», — рассказывал он.

Украина использует Starlink для энергетического сектора, медицины, для работы госорганов, пожарных частей и спасателей, сообщил Федоров. Терминалы позволяют украинским войскам управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей.

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В начале октября украинские военные пожаловались на отключение терминалов Starlink. Источники СNN сообщали, что причиной стали проблемы с финансированием. Как передавал телеканал, в начале осени SpaceX попросила Пентагон взять финансирование Starlink на Украине на себя, заявив, что больше не может оплачивать обслуживание спутниковой сети в этой стране. Маск оценил расходы в $20 млн в месяц.

После этого администрация президента США заявила, что вместе с союзниками изучает возможности обеспечения Украины спутниковой связью. Однако 15 октября Маск сообщил, что Starlink продолжит бесплатно работать на Украине, «хотя все еще теряет деньги».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Starlink SpaceX Украина Илон Маск
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