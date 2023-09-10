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Военная операция на Украине ,  
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ГУР усомнился в наличии у Маска «мифических кнопок» отключения Starlink

Глава разведки Украины Буданов: ВСУ используют Starlink по всей линии фронта
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Военная операция на Украине
Starlink хорошо показали себя на фронте, заявил Буданов. Он подтвердил, что системы «определенное время» не работали возле Крыма, но причиной назвал отсутствие покрытия. Маск говорил, что сервис изначально не был там активирован
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Вооруженные силы страны используют Starlink по всей линии фронта. Он подтвердил, что системы не работали «определенное время» возле Крыма, но усомнился, что причиной тому стали действия основателя SpaceX Илона Маска.

Так Буданов прокомментировал публикацию CNN, в которой со ссылкой на биографию предпринимателя авторства Уолтера Айзексона говорилось, что в 2022 году Маск отключил украинским военным доступ к интернету через спутниковую связь Starlink в районе полуострова, чтобы не дать им провести атаку на российский военно-морской флот. В биографии утверждалось, что такое решение он принял после слов посла России в США Анатолия Антонова о том, что нападение на Крым вызовет ядерный ответ.

«Лично я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов», — сказал глава ГУР (цитата по «Интерфакс-Украина»). По его словам, системы Starlink не работали возле Крыма из-за отсутствия там покрытия. Об этом говорил и Маск: он подчеркнул, что не мог заблокировать ВСУ доступ к Starlink в этом районе, так как сервис изначально не был там активирован. Бизнесмен заявил, что получил запрос от Украины на активацию Starlink «на всем пути до Севастополя», но отказал, иначе «SpaceX была бы явно замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта».

По словам Буданова, системы Starlink «довольно хорошо зарекомендовали себя на фронте». Можно многое говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них», — заявил глава ГУР. Военные используют их для связи, передачи информации от дронов и других целей. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров называл Starlink «кровью» всей инфраструктуры коммуникаций Украины и «одной из фундаментальных составляющих» успеха Киева.

Как отмечала The New York Times, по состоянию на июль на Украине используется около 42 тыс. терминалов Starlink.

В августе командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил о попытках России нарушить работу системы Starlink на Украине. Российское Минобороны не раз сообщало об уничтожении терминалов: например,12 августа, по данным ведомства, ударом из РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен пункт управления в Николаевке.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кирилл Буданов Илон Маск Starlink SpaceX
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