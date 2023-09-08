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Маск опроверг сообщения об ограничении доступа ВСУ к Starlink у Крыма

Илон Маск заявил, что не ограничивал ВСУ доступ к Starlink у Крыма

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не ограничивал украинским военным доступ к Starlink в районе Крыма, так как сервис изначально не был активирован в этом регионе.

«Регионы действия Starlink, о которых идет речь, не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала», — написал Маск на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он подтвердил, что получил от украинских властей экстренный запрос на активацию Starlink «на всем пути следования до Севастополя».

«Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX (компания-оператор Starlink. — РБК) стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта», — объяснил бизнесмен.

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