Маск ответил на обвинения в госизмене после решения по Starlink и Крыму

ВСУ после начала военной операции на Украине получили терминалы спутниковой связи Starlink, однако в прошлом году они не смогли ими воспользоваться в районе Крыма. Против этого выступил Илон Маск

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $251,3 млрд) отверг обвинения в госизмене, которые прозвучали после его решения не предоставлять Киеву услуги спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) предприниматель заявил, что является гражданином только одной страны — США — и готов бороться за Америку. «Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет. Пожалуйста, передайте им это очень четко», — написал он.

Сообщение Маска в Х было опубликовано в ответ на видео новостной программы System Update, в которой ведущий Гленн Гринвальд заявил, что решение Маска отказать в предоставлении связи со спутников Украине неоконсерваторы и «корпоративные журналисты» назвали формой государственной измены.

В 2022 году Маск отключил украинским военным доступ к интернету через спутниковую связь Starlink в районе Крыма, чтобы не дать им провести атаку на российский флот, следовало из отрывка биографии бизнесмена авторства Уолтера Айзексона, передавал телеканал CNN. Со ссылкой на другой отрывок Politico писало, что это было сделано после заявления посла России в США Анатолия Антонова о том, что нападение на Крым вызовет ядерный ответ.

Маск сказал, что не ограничивал связь украинским военным в районе полуострова, поскольку сервис изначально не был активирован в этом регионе. В то же время он заявил, что получал от Киева запрос на активацию связи «на все пути до Севастополя». «Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта», — объяснил он свой отказ Украине.

Предприниматель добавил, что условия предоставления услуг компанией SpaceX (оператор Starlink) запрещает использовать спутниковую связь для наступательных военных действий. Он подчеркнул, что ни он, ни SpaceX не обещали предоставить Киеву связь в районе Крыма.

Терминалы Starlink не работали у Крыма «определенное время», подтверждал глава разведки Украины Кирилл Буданов. В то же время он усомнился, что это было связано со специальным решением Маска. Терминалы связи, по его словам, не работали из-за отсутствующего спутникового покрытия, считает Буданов.

Заместитель главы Совета безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев позитивно оценил решение SpaceX не предоставлять Киеву связь в Крыму. «Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то похоже, что Маск — последний адекватный ум в Северной Америке», — сказал он.

Украинские военные получили доступ к Starlink после начала российской военной операции, писало издание «Страна». В общей сложности Киев получил 25 тыс. терминалов. Осенью 2022 года Маск говорил, что SpaceX не может бесконечно оплачивать услуги Starlink на Украине, попросил Пентагон взять расходы на себя, однако позднее заявил, что бесплатная работа системы связи будет продолжена.