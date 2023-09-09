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Маск отключил Starlink после разговора с Антоновым о риске ядерного удара

Маск ограничил доступ к Starlink после разговора с Антоновым о ядерном ударе

Бизнесмен Илон Маск приказал ограничить доступ к спутникам Starlink после заявления посла России в США Анатолия Антонова о том, что нападение на Крым вызовет ответный ядерный ответ, сообщает Politico со ссылкой на биографию предпринимателя авторства Уолтера Айзексона.

По данным издания, отключение спутников Starlink «в пределах 100 км от побережья Крыма» саботировало наступательную миссию ВСУ. Власти Украины обратились к Маску с просьбой включить их обратно, однако предприниматель в ответ заявил, что они «зашли слишком далеко».

Маск в разговоре с Айзексоном подчеркнул, что «Starlink не предназначался для участия в войнах». «Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и расслабляться, выходить в интернет для учебы и совершать хорошие мирные поступки, а не наносить удары беспилотниками», — говорил бизнесмен биографу.

Компания SpaceX начала поставлять спутники Украины после начала военной операции. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что у страны есть 30 тыс. терминалов.

The New York Times сообщала о более чем 42 тыс. терминалов у Украины к июлю этого года. NYT также писала, что Маск в прошлом году отказался предоставить ВСУ доступ к интернету от Starlink вблизи Крыма для отправки дрона со взрывчаткой, который должен был атаковать российские корабли в Черном море.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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