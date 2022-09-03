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Не менее 70 тыс. человек вышли на улицы в Праге, требуя дешевый газ

По данным полиции, в митинге приняли участие 70 тыс. человек. Участники требовали заключения контрактов о покупке дешевого газа, в том числе с Россией, объявления Чехией нейтралитета и «освобождения от подчинения ЕС, ВОЗ и ООН»

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На Вацлавской площади в центре Праги прошел митинг с требованием отставки правительства, акция продлилась более трех часов, сообщает České noviny. По данным чешской полиции, в демонстрации приняли участие около 70 тыс. человек, она прошла без серьезных происшествий. Организаторы заявляют о 100 тыс. участниках.

Акция называется «Чехия на первом месте!». На ее сайте говорится, что участники — граждане с разными взглядами, политики из «конкурирующих» политических партий и движений, а также активисты различных организаций, которые решили «объединиться и вместе бороться за будущее страны».

Среди требований демонстрантов — обеспечение поставок газа по низким ценам, «то есть в первую очередь из Российской Федерации», изменение системы оплаты электроэнергии, объявление Чехией нейтралитета, а также ее «освобождение от прямого политического подчинения ЕС, ВОЗ и ООН». Организаторы акции раскритиковали правительство за высокие цены на энергоносители, а также в целом прозападный курс действующей власти, пишет České noviny.

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Карлов мост в Праге

На акции выступили эксперты по энергетике, а также несколько политиков, в том числе члены партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) и коммунисты. Лидер движения Trikolorа Зузана Майерова-Заградникова заявила, что «правительство премьера [Петра] Фиалы, возможно, является проукраинским или брюссельским, но уж точно не чешским». По ее мнению, чешский кабмин должен снизить налоги, в том числе НДС, и отменить антироссийские санкции, которые наносят ущерб чешским бизнесменам, пишет Lidovky.cz. Она также призвала прекратить поставки оружия Украине: «Это не наша война».

Организаторы потребовали, чтобы правительство ушло в отставку к 25 сентября, заявив, что проведут новые акции, если этого не произойдет.

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Премьер Чехии Петр Фиала считает, что митинг организовали силы, «которым близка пророссийская ориентация и приверженность к крайним взглядам». Участники акции выступают против интересов Чехии, убежден премьер. По словам политика, в стране появляются «российские пропагандистские и дезинформационные кампании <...> и кто-то просто поддается им», однако, подчеркнул он, каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации.

Ранее на этой неделе оппозиция Чехии попыталась добиться вотума недоверия правительству, но парламент страны не поддержал попытку: за проголосовали 84 депутата, против — 100. Для вынесения вотума недоверия необходимы голоса 101 депутата нижней палаты парламента из 200.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чехия Прага митинг демонстрация акция протеста
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