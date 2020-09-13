Bloomberg узнал мнение Путина о конфликте Лукашенко с оппозицией

Как сообщили близкие к Кремлю источники издания, Россия будет поддерживать Лукашенко, так как опасается прихода к власти оппозиции. При этом Москва станет поощрять передачу власти в республике

Президент России Владимир Путин уверен, что белорусской оппозиции не удастся сместить главу государства Александра Лукашенко с поста. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю собеседников.

По их словам, российское руководство озадачено масштабами протестов в Белоруссии. Несмотря на то что Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов. Поэтому Россия поддержит Лукашенко, одновременно поощряя шаги к возможной передаче власти, утверждают собеседники агентства.

Бывший посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис заявил Bloomberg, что существует риск того, что «Россия превратит самого дружелюбного соседа, который у них есть, в население, которое будет рассматривать их как соучастников Лукашенко и его авторитаризма».

«Белоруссия имеет огромное значение [для России]. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне», — заявил агентству политолог Михаил Виноградов.