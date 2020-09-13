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Bloomberg узнал мнение Путина о конфликте Лукашенко с оппозицией

Как сообщили близкие к Кремлю источники издания, Россия будет поддерживать Лукашенко, так как опасается прихода к власти оппозиции. При этом Москва станет поощрять передачу власти в республике

Президент России Владимир Путин уверен, что белорусской оппозиции не удастся сместить главу государства Александра Лукашенко с поста. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю собеседников.

По их словам, российское руководство озадачено масштабами протестов в Белоруссии. Несмотря на то что Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов. Поэтому Россия поддержит Лукашенко, одновременно поощряя шаги к возможной передаче власти, утверждают собеседники агентства.

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Фото: Tut.By / AP

Бывший посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис заявил Bloomberg, что существует риск того, что «Россия превратит самого дружелюбного соседа, который у них есть, в население, которое будет рассматривать их как соучастников Лукашенко и его авторитаризма».

«Белоруссия имеет огромное значение [для России]. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне», — заявил агентству политолог Михаил Виноградов.

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Путин и Лукашенко встретятся на переговорах в Сочи в понедельник, 14 сентября. Это будет первая встреча двух президентов после выборов в Белоруссии 9 августа.

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Лидеры обсудят вопросы развития союзнических отношений. Особое внимание будет уделено вопросам торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областей.

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В конце августа Путин заявил, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала резерв сотрудников силовых структур, которые будут направлены в помощь белорусским коллегам, если там начнутся погромы.

Лукашенко в интервью российским СМИ высказал мнение, что если Белоруссия рухнет, то следующей станет Россия. «Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — считает он.

Авторы: Михаил Юшков, Михаил Котляр
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
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