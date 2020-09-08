Кремль не увидел политзаключенных в Белоруссии

Мария Колесникова (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

У Кремля нет информации о произошедшем с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой, в Москве надеются, что ситуация прояснится. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не знаем, что с ней произошло, потому что поступает разная информация. Надеемся, ситуация будет прояснена», — сказал он.

На вопрос об отношении Москвы к похищениям оппозиционеров в Белоруссии Песков ответил, что такие действия нельзя одобрять. Но он добавил, что похищения стоит отделять от задержаний на законных основаниях.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не готов признать наличие в Белоруссии политзаключенных. «Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Надо рассматривать каждый конкретный случай. Вешать ярлыки и делать обобщение мы считаем неверным», — пояснил Песков.

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