Лукашенко предупредил о крахе России вслед за Белоруссией

Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске (Фото: Николай Петров / БелТА / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что, если республика рухнет, затем то же самое случится с Россией. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, фрагмент опубликован в Telegram-канале RT.

«Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — считает он.

Лукашенко добавил, что если власти России думают, что им удастся справиться с оппозиционными протестами, то они ошибаются. Ведь ни у кого нет возможности блокировать Telegram-каналы, которые, по его мнению, связаны с акциями протеста и оппозицией в разных странах.

После выборов президента, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Демонстранты отказываются признавать итоги голосования, которые объявила ЦИК. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.