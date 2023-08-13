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Военная операция на Украине ,  
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Готовивший ВСУ офицер США заявил об ожидании чуда от Киева в наступлении

Times: в НАТО ожидали чуда, которое обещали украинские военные в ходе контрнаступления
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украина обещала достичь чудес в ходе контрнаступления, и НАТО ожидало их, рассказал газете Times один из офицеров Вооруженных сил США, который участвовал в подготовке украинских военных.

«НАТО ожидало чудес, и украинцы обещали их. Но вы не можете вести войну, основываясь на оптимизме», — заявил американский военный. Times отмечает, что украинское наступление пошло не по плану и достичь желаемое прогресса не удалось, что признает сам Киев. При этом у ВСУ остается еще месяц-два (до ноября), когда можно добиться прорыва, пишет газета.

Перспективы крупного прорыва на южном фронте в сторону Крыма также уменьшаются, так как, несмотря на предоставление Западом военной техники и подготовку кадров, армия не может измениться в течение нескольких месяцев, пишет Times, отмечая, что украинцы застряли между своим старым советским способом ведения войны и новым западным.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признали, что оно идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку оружия. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. «Самые большие проблемы — это сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год. Нашим солдатам нелегко продвигаться вперед», — говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Минобороны России неоднократно сообщало о срыве украинского контрнаступления. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Украина не достигает успеха в контрнаступлении из-за «грамотно построенной обороны, умелой организации системы огня, профессиональных действий, выдержки и упорства российских военнослужащих».

Теги
Украина ВСУ НАТО наступление контрнаступление США
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