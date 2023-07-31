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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил об отчаянных и безуспешных атаках Украины

Министр обороны Сергей Шойгу заявил об отчаянных и безуспешных атаках Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Шойгу поблагодарил российских военных, которые проявляют мужество в ходе спецоперации, и отнес это к одному из факторов, не позволяющих Украине достичь успеха в ходе контрнаступления. Он также назвал потери Киева за июль
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Россия построила сильную оборону, и Украина, хотя и ведет в атаки новые силы, не может добиться успехов, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Командование Вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — сказал он.

Министр рассказал, что российские военные сорвали атаку украинских на ореховском направлении (Запорожская область). В районе населенного пункта Работино (южнее Орехова) 26–27 июля были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк (в том числе три немецких Leopard и два французских), и 32 боевые бронированные машины, сообщил Шойгу.

Он также перечислил взятые под контроль России населенные пункты: на красно-лиманском направлении это Сергеевка (о контроле над ней Минобороны сообщило 25 июля) и Ковалевка, на купянском — станция Молчановка (Молчаново в Харьковской области, о контроле над ней сообщили 19 июля).

За июль, отметил Шойгу, украинские силы потерли более 20 тыс. человек и более 2,2 тыс. единиц различного вооружения (среди них 10 танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley и другая западная техника).

Контрнаступление Украины идет с начала июня. Президент Владимир Путин, как и Шойгу, заявлял о безуспешности действий киевских сил. Однако 27 июля глава государства отметил, что боевые действия в зоне спецоперации «существенным образом» активизировались, особенно на запорожском направлении.

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В последние дни начали появляться сообщения о новом этапе контрнаступления Украины. По данным CNN, ВСУ недавно задействовали как минимум одну новую часть, оснащенную современной западной техникой, на «важном участке» южного фронта. Ранее The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что Киев отправляет в контрнаступление прежде находившихся в резерве военнослужащих, многие из которых прошли обучение на Западе.

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Сергей Шойгу Военная операция на Украине контрнаступление
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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