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Военная операция на Украине ,  
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Полянский заявил об отсутствии сигналов Киева о готовности к переговорам

Украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны. Об этом эфире YouTube-канала The Dive заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Что касается мирных переговоров, то Украина не демонстрирует никаких знаков ответственной позиции. У них есть некоторые требования, которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах. Поэтому мы к этому еще не пришли», — сказал он.

Полянский объяснил, что Украина лишь делает политические заявления о том, что в теории Киев готов вести переговоры с Москвой, «что они готовы вести переговоры, когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым, что само по себе смешно». «Поэтому специальная военная операция продолжается», — заключил он.

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Российско-украинские переговоры начались почти сразу после начала российской спецоперации. Стороны встречались очно, а также в формате видеоконференций. Самой результативной стала встреча в Стамбуле в конце марта, когда стороны передали друг другу свои предложения по урегулированию конфликта, однако вскоре диалог был заморожен.

Украинская сторона объяснила изменение отношения к переговорному процессу после событий в Буче. Журналисты Reuters и других изданий сообщали о найденных там телах погибших мирных жителей. В Минобороны называли эти данные провокацией.



Российские власти неоднократно говорили, что готовы к возобновлению переговоров. «Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В свою очередь глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в середине июля заявил, что переговоры с Россией возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя, так как «переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте».

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