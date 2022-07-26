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Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом

По словам Лаврова, США, Великобритания и ряд европейских стран запретили Украине договариваться с Россией на основе стамбульских предложений
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.

«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — сказал Лавров.

По его словам, инициатива заморозить переговоры принадлежала не целиком Киеву. «Нам известно, что такие наши коллеги, как Соединенные Штаты, Великобритания и ряд европейских стран, запретили украинцам договариваться» с Россией на основе предложений, обсуждавшихся в Стамбуле, заявил министр.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Российская и украинская делегации начали переговоры спустя несколько дней после начала спецоперации. Последняя очная встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. Тогда Киев передал Москве предложения по мирному урегулированию.

Однако в мае Россия сообщила, что переговоры были заморожены по инициативе Украины. Позже глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что «окончательная переговорная позиция» Киева состоит в том, что он намерен вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге.

В то же время в российском МИДе настаивают, что Украина должна признать «сложившиеся территориальные реалии, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик». Глава российской переговорной делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал эту позицию принципиальной для России.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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