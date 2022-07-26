Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.
«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — сказал Лавров.
По его словам, инициатива заморозить переговоры принадлежала не целиком Киеву. «Нам известно, что такие наши коллеги, как Соединенные Штаты, Великобритания и ряд европейских стран, запретили украинцам договариваться» с Россией на основе предложений, обсуждавшихся в Стамбуле, заявил министр.
Российская и украинская делегации начали переговоры спустя несколько дней после начала спецоперации. Последняя очная встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. Тогда Киев передал Москве предложения по мирному урегулированию.
Однако в мае Россия сообщила, что переговоры были заморожены по инициативе Украины. Позже глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что «окончательная переговорная позиция» Киева состоит в том, что он намерен вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге.
В то же время в российском МИДе настаивают, что Украина должна признать «сложившиеся территориальные реалии, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик». Глава российской переговорной делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал эту позицию принципиальной для России.