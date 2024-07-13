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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Латвии не увидел «стратегического прорыва» на саммите НАТО

Глава МИД Латвии Ландсбергис назвал ожидаемыми итоги саммита НАТО в Вашингтоне
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Латвии назвал «упущенной возможностью» отсутствие решения стран НАТО о расширении дальности украинских ударов по военным целям в России. Москва предупреждала об ответных мерах в отношении стран, поставляющих оружие Киеву
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: Yves Herman / Reuters)

Значительного стратегического прорыва на саммите НАТО в Вашингтоне не произошло, итоги мероприятия были ожидаемы, написал на своей странице в X (ранее Twitter) министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Такое ощущение, что мы все еще отрицаем, что эта война против Украины является глобальным стратегическим сдвигом, требующим принятия некоторых сложных решений в ответ несмотря на то, что [президент России Владимир] Путин очень старается нас в этом убедить», — написал он.

Ландсбергис назвал важной фиксацию в итоговой декларации саммита «необратимого» пути Украины к членству в НАТО, а «упущенной возможностью» — отсутствие решения о расширении дальности ударов западным оружием по военным целям в России.

«Если целью [саммита] было удачно провести мероприятие, то она достигнута. Чего не случилось — это значительного стратегического прорыва», — добавил министр.

Саммит лидеров стран НАТО состоялся 9–11 июля в Вашингтоне. В нем принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. В итоговой декларации была отражена поддержка Киева «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

В ходе саммита Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, Киев получил разрешение использовать британские ракеты Storm Shadow против военных объектов в России. Однако позднее The Telegraph опровергла эту информацию. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о близости стран НАТО к «тому, чтобы решить этот вопрос».

Ермак заявил о близости НАТО к смягчению ограничений на удары по России
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Дискуссия о снятии ограничений на использование западного оружия ведется с мая 2024 года. В частности, Ландсбергис выступал за отмену выдвинутых Киеву условий. «Правилам подчиняется только одна сторона. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали», — говорил он. На фоне продвижения российских войск в Харьковской области США разрешили Украине наносить удары американским оружием в районе у границы с этим регионом.

Москва осуждает военную и финансовую помощь Киеву. Президент России Владимир Путин допускал отправку российского оружия в те регионы, которые нанесут удары по поставляющим Украине вооружения странам. В Кремле называли призывы Зеленского отменить требования к применению западного оружия «провокацией» и «опасным витком эскалации напряженности».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Литва НАТО саммит Вашингтон
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