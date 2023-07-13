Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»
Президент США Джо Байден пошутил, что на месте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после попытки мятежа следил бы за тем, что ест. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает Yahoo News.
«Мы даже не знаем, где он находится. <...> Если бы я был им, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню», — пошутил Байден, отвечая на вопрос журналистов о статусе основателя «Вагнера». Позже он добавил, что, «кроме шуток», никто не знает наверняка, «какое будущее у Пригожина в России».
Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерям его бойцов и пообещал ответить. Военное ведомство обвинение отвергло. После этого Пригожин объявил о «марше справедливости». Часть бойцов ЧВК направилась в сторону Москвы через Воронежскую и Липецкую области, другая часть заблокировала военные объекты в Ростове-на-Дону.
В отношении Пригожина возбудили дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК России). Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы мятежа ответят за него.
24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договоренности с Пригожиным по возврату бойцов в лагеря после переговоров. Основателю ЧВК позволили выехать в Белоруссию, уголовное дело против него было прекращено. В Кремле пообещали не преследовать бойцов «Вагнера».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, 29 июня Путин провел встречу с командирами и руководством «Вагнера», в том числе с Пригожиным. «Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны», — сказал Песков. Где сейчас фактически находится Евгений Пригожин, также неизвестно: Лукашенко утверждал, что основатель ЧВК находится не в его стране, а в Санкт-Петербурге, тогда как в Кремле напомнили, что уход Пригожина в Белоруссию был одним из условий, на которые он согласился.
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