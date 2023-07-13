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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»

Белорусский президент Лукашенко говорил, что Пригожин находится не в его стране, а в Санкт-Петербурге. В Кремле напомнили, что уход основателя ЧВК был одним из условий, на которые он согласился при прекращении попытки мятежа
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters)

Президент США Джо Байден пошутил, что на месте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после попытки мятежа следил бы за тем, что ест. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает Yahoo News.

«Мы даже не знаем, где он находится. <...> Если бы я был им, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню», — пошутил Байден, отвечая на вопрос журналистов о статусе основателя «Вагнера». Позже он добавил, что, «кроме шуток», никто не знает наверняка, «какое будущее у Пригожина в России».

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерям его бойцов и пообещал ответить. Военное ведомство обвинение отвергло. После этого Пригожин объявил о «марше справедливости». Часть бойцов ЧВК направилась в сторону Москвы через Воронежскую и Липецкую области, другая часть заблокировала военные объекты в Ростове-на-Дону.

В отношении Пригожина возбудили дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК России). Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы мятежа ответят за него.

24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договоренности с Пригожиным по возврату бойцов в лагеря после переговоров. Основателю ЧВК позволили выехать в Белоруссию, уголовное дело против него было прекращено. В Кремле пообещали не преследовать бойцов «Вагнера».

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По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, 29 июня Путин провел встречу с командирами и руководством «Вагнера», в том числе с Пригожиным. «Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны», — сказал Песков. Где сейчас фактически находится Евгений Пригожин, также неизвестно: Лукашенко утверждал, что основатель ЧВК находится не в его стране, а в Санкт-Петербурге, тогда как в Кремле напомнили, что уход Пригожина в Белоруссию был одним из условий, на которые он согласился.

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Мир Ландау
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер США Джо Байден
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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