Лукашенко заявил, что Путин не намерен «мочить» Пригожина

У президента России Путина не было необходимости «мочить» Пригожина. По его словам, оценки Путина действий ЧВК «Вагнер» 24 июня, «может быть, не изменились, но стали гораздо мягче»

Александр Лукашенко на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Ни властям Белоруссии, ни «тем более» президенту России Владимиру Путину не было нужно «мочить» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с зарубежными журналистами.

«Если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра «замочат» <…>. Нет, этого не будет», — заявил он. Сейчас Пригожин находится в Санкт-Петербурге, добавил Лукашенко.

По его словам, в ближайшее время он встретится с Путиным и обсудит проблему вокруг ЧВК «Вагнер».

Лукашенко отметил, что Путин лучше знает Пригожина, так как сам он видел его только при организации тех или иных мероприятий. У президента России с основателем ЧВК были добрые отношения, «и даже больше, чем добрые», отметил он. «Пригожин находится, я знаю абсолютно точно, на свободе. И в данный момент в том числе», — заверил Лукашенко.

Он рассказал, что 5 июля, после обеда, разговаривал с Пригожиным по телефону. Они обсудили моменты дальнейших действий ЧВК «Вагнер». Пригожин сказал, что бойцы «будут работать во благо России» — так, как стороны договорятся, и в соответствии с тем решением, которое примут соответствующие органы власти, уточнил белорусский лидер.

По его словам, оценки Путина действий ЧВК «Вагнер» 24 июня, «может быть, не изменились, но стали гораздо мягче». Президент Белоруссии призвал не надеяться, что «марш справедливости» ослабил российского лидера.

«Никакого шатания не было. Никакой ослабленности не было. <...> В такой ситуации любой президент, наоборот, активизируется, собирается. Путин — тем более», — подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что, если российское руководство и ЧВК «Вагнер» сочтут необходимым разместить бойцов в Белоруссии для отдыха и подготовки, он сдержит свое обещание о готовности принять их.

Он подчеркнул, что его «абсолютно не волнует и не беспокоит», что в Белоруссии будет размещена часть подразделений ЧВК. По его словам, бойцов разместят под определенные условия.

«Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно на любом направлении», — отметил белорусский лидер.

Президент Белоруссии также исключил, что ситуация, которая произошла с ЧВК «Вагнер» в России, повторится на белорусской территории. «В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми», — обратил внимание лидер.

Пригожин объявил о «марше справедливости» 24 июня после того, как он обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и в гибели нескольких бойцов. Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Бойцы ЧВК заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись в Москву.

В отношении Пригожина возбудили дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК России). Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы мятежа ответят за него.

Вечером 24 июня, после переговоров с Лукашенко, Пригожин заявил, что разворачивает колонны и его бойцы возвращаются в полевые лагеря групп. Ему позволили выехать в Белоруссию, а уголовное дело против предпринимателя было прекращено.