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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»

Песков: президент Путин встретился с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» 29 июня
Встреча президента с ЧВК состоялась 29 июня. На нее Путин пригласил 35 человек, она продлилась почти три часа. Глава государства выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин 29 июня провел встречу с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», включая основателя компании Евгения Пригожина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он [Путин] пригласил на нее 35 человек. Всех командиров и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны. Единственное, что могу вам сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», — сказал Песков.

Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства. «Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего», — сообщил представитель Кремля, добавив, что те выразили готовность «продолжать сражаться за родину».

О встрече Путина с Пригожиным ранее писала французская газета La Liberation со ссылкой на источники в западной разведке. По данным издания, Пригожина вызвали в Кремль 1 июля, где он встречался с Путиным, а также с директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

27 июня из Минска, по данным сервиса Flightradar24, вылетели два самолета, которые связывают с Пригожиным: один направился в сторону Москвы, другой — к Санкт-Петербургу. В столицу направился самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, предположительно, летает основатель ЧВК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» находится не в его стране, а в Санкт-Петербурге. В Кремле в ответ сообщили, что не следят за перемещениями Пригожина, но напомнили, что его уход в Белоруссию был одним из условий, на которые согласился основатель ЧВК.

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Бизнесмен вечером 23 июня начал «марш справедливости», обвинив Минобороны в ударе по позициям бойцов ЧВК. Военное ведомство обвинения отвергло и назвало провокацией. Утром 24 июня бойцы ЧВК заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, Пригожин заявил о намерении «получить» министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова и объявил о походе на Москву. Путин назвал произошедшее вооруженным мятежом, против Пригожина возбудили уголовное дело, которое впоследствии прекратили.

В урегулировании ситуации принял участие Лукашенко, давно знавший основателя частной военной компании. Он убедил его остановить бойцов «Вагнера», тот развернул колонны и направил их в тыловые лагеря.

В Кремле заявили, что было принято решение об отъезде Пригожина в Белоруссию. Бойцам ЧВК Путин предложил три варианта: продолжить службу в России и подписать контракт с силовыми ведомствами, оставить службу и вернуться к родным либо «уйти в Белоруссию». После попытки мятежа президент заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась за счет государства: только с мая 2022 года по май 2023 года из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты частной военной компании было потрачено 86,2 млрд руб.

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