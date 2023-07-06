Кремль напомнил об условии для Пригожина после слов Лукашенко

Отъезд Пригожина в Белоруссию был одним из условий прекращения «марша справедливости», напомнил Песков. Лукашенко 6 июля заявил, что основатель «Вагнера» находится в Петербурге, отметив, что «мочить» его никто не собирается

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Уход основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию был одним из условий отказа от объявленного им «марша справедливости» 24 июня, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Об этом и мы говорили, и [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко]», — сказал Песков. Он добавил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина.

До этого Лукашенко заявил, что Пригожин находится не в Белоруссии, а в Санкт-Петербурге. По его словам, ни властям Белоруссии, ни «тем более» президенту России Владимиру Путину не было нужно «мочить» бизнесмена. «Если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра «замочат» <…>. Нет, этого не будет», — сказал белорусский президент.

Пригожин объявил о «марше справедливости» 24 июня после того, как он обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и в гибели нескольких бойцов. Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Бойцы «Вагнера» заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись в Москву.

В отношении Пригожина возбудили дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК России). Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы мятежа ответят за него.

Вечером 24 июня, после переговоров с Лукашенко, Пригожин заявил, что разворачивает колонны и его бойцы возвращаются в полевые лагеря групп. Ему позволили выехать в Белоруссию, а уголовное дело против предпринимателя было прекращено. В Кремле обещали не преследовать вагнеровцев.

Бойцам ЧВК Путин предложил три варианта действий: последовать за Пригожиным, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны или другим силовым ведомством.

Лукашенко 27 июля рассказывал, что Пригожин прибыл в Белоруссию.