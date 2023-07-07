ARD узнал о прослушке разговора Лукашенко и Пригожина разведкой Германии

Немецкая разведка с 2022 года отслеживала переговоры вагнеровцев и подозревала, что Евгений Пригожин предпримет попытку мятежа. О посреднической роли Александра Лукашенко спецслужбы узнали напрямую благодаря прослушке

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии прослушивала телефонные переговоры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в день попытки мятежа вагнеровцев, сообщает немецкий медиахолдинг ARD.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее говорил, что действия Пригожина стали неожиданностью для Берлина, немецкие спецслужбы, в отличие от американской разведки, «не знали заранее» о его планах, хотя «всегда старались следить за ситуацией в России». Der Spiegel писал, что BND проинформировала канцелярию Шольца о событиях только вечером в пятницу, 23 июня.

Однако, как передает ARD, у сотрудников внешней разведки Германии примерно за неделю до случившегося были «смутные подозрения» на то, что Пригожин предпримет попытку мятежа. BND пыталась проверить эту информацию у партнеров, но безуспешно. Поэтому тогда разведка не стала делиться своими подозрениями с канцлером, а сообщила о них с опозданием.

По данным журналистов, разведка узнала о посреднической роли Лукашенко напрямую благодаря прослушке. Как рассказывала пресс-служба белорусского лидера, переговоры с Пригожиным шли весь день, они велись по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным. В итоге стороны договорились об остановке колонн бойцов ЧВК и их возвращении в тыловые лагеря.

«BND обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо выводов или деятельности разведки», — сказал ARD представитель ведомства.

Как передает ARD, Федеральная разведслужба Германии начала отслеживать сообщения и звонки сотрудников ЧВК еще в 2022 году, и BND была «достаточно хорошо информирована» о деятельности группы. Затем сотрудник ведомства по имени Карстен Л. сообщил российской стороне, что BND следила за вагнеровцами. Немецкая прокуратура в декабре прошлого года передавала, что мужчина арестован по обвинению в госизмене за сотрудничество с российской разведкой.

Пригожин объявил о «марше справедливости» 24 июня, обвинив российское военное руководство в ударе по лагерю ЧВК и гибели нескольких бойцов. Минобороны это опровергло и назвало провокацией, против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), а Владимир Путин обвинил его в предательстве. Утром следующего дня вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулась в сторону Москвы с требованием «выдать» им министра обороны Сергея Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова.

После переговоров с Лукашенко Пригожин отозвал бойцов, дело против предпринимателя прекратили. Бойцам ЧВК Путин предложил три варианта действий: последовать за Пригожиным в Белоруссию, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны или другим силовым ведомством. Лукашенко 6 июля говорил, что Пригожин находится не в его стране, а в Санкт-Петербурге. В Кремле после этого сообщили, что не следят за перемещениями предпринимателя, но напомнили, что его уход в Белоруссию был одним из условий отказа от «марша справедливости».