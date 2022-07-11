«Коммерсант» узнал сроки отправки турбины для «Северного потока» в Россию
Канада отправит турбину для «Северного потока», проходившую ремонт в стране и застрявшую там из-за санкций, ориентировочно после 14 июля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Пока агрегат немецкой компании Siemens Energy еще проходит испытания в Монреале.
Скорее всего, турбина будет отправлена морем в Германию, а затем в Россию. Транспортировка может занять около двух недель, еще несколько дней могут потребоваться на ее установку. Это значит, что турбина прибудет в Россию после завершения плановых профилактических работ на «Северном потоке», из-за которых будет приостановлена прокачка газа с 11 по 21 июля.
После установки турбины прокачка газа по трубопроводу должна увеличиться минимум на 20%, до 100 млн куб. м в сутки, пишет «Коммерсант».
В Siemens Energy запрос газеты о сроках отправки оборудования переадресовали властям Канады.
Оттава объявила о решении передать Берлину турбину для «Северного потока» 10 июля. До этого с ее возращением были проблемы из-за введенных Канадой антироссийских санкций. Из-за этого «Газпром» существенно сократил поставки газа. Министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон пояснял, что экономика Германии может столкнуться с серьезными трудностями, а граждане могут оказаться не в состоянии отапливать дома.
Siemens назвала это решение «политическим». «В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими согласованиями и логистикой», — уточняли там.
На Украине раскритиковали решение канадских властей, заявив, что оно является «плохим прецедентом исключения из санкций».