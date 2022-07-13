В Кремле заявили, что вопрос с транзитом в Калининград пока не решен
В Кремле не могут констатировать, что проблема с транзитом грузов в Калининград через территорию Литвы снята. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Финализации этой ситуации нет, ожидаем подвижек. Констатировать, что проблема снята, мы не можем. Давайте подождем», — сказал он.
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сказал РБК, что на данный момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны нет.
«Документов также опубликовано не было. Вся эта информация идет от неназванных источников Известий. При всем уважении к изданию, нужны официальные документы, важны формулировки которые там заложены. Очень их ждем», — сообщил он.
Материал дополняется