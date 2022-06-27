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Военная операция на Украине ,  
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Захарова посоветовала Лондону поинтересоваться количеством наемников

Представитель МИДа, отвечая на замечание об «истерике» Лондона из-за вынесенного в ДНР смертного приговора двум британцам, предложила поинтересоваться у посольства количеством британских наемников, прежде чем делать заявления
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала Великобритании поинтересоваться у украинского посольства в королевстве количеством британских наемников на Украине, прежде чем делать какие-либо заявления. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.

«А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наемников среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются», — предложила Захарова в ответ на замечание журналиста по поводу «истерики» Лондона из-за вынесенного в Донецкой народной республике смертного приговора двум британцам.

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В начале июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Они обвинялись по ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 430 (наемничество) УК республики.

В ДНР за эти преступления в условиях военного времени предусмотрена смертная казнь, которая де-факто разрешена: в отношении такого вида наказания не введен мораторий.

Глава британского МИДа Лиз Трасс осудила смертный приговор, назвав осужденных военнопленными. По ее словам, Верховный суд ДНР вынес «фиктивное судебное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности».

Захарова, в свою очередь, заявила, что реакция Лондона на приговор доходит до истерики, хотя британская сторона ранее не обращалась в ДНР по поводу своих граждан, из чего можно сделать вывод, что до сих пор их судьба никого «по существу не интересовала».

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Теги
Елена Чернышова
Мария Захарова наемники Великобритания Военная операция на Украине

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